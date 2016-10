Telefónica-Netz kommt bei den Nutzern gut an

Telefónica zieht Bilanz zum eigenen Netz Telefónica sieht sich selbst beim Netzausbau und der Konsolidierung der Netze von E-Plus und o2 auf einem guten Weg. Im Alltag würden die Kunden eine gute Netzqualität erfahren, teilte Telefónica mit und führte als Beleg den Netzwetter-Test der Kollegen der connect an. Bei diesem wird, anders als bei technischen Netztests, immer dann und dort das Netz getestet, wo die Kunden es nutzen - direkt auf dem Smartphone der Kunden. "Diese Kundenerfahrung ist für Telefónica Deutschland der entscheidende Gradmesser für eine gute Netzqualität", heißt es in einer Mitteilung des Anbieters. Technologisches Highspeed-Wettrüsten ohne Berücksichtigung tatsächlicher Kundenbedürfnisse habe für das Unternehmen dagegen allenfalls theoretische Bedeutung, hieß es weiter - nicht ohne Seitenhieb auf Datenraten jenseits der 300 MBit/s, die die Mitbewerber Telekom und Vodafone ihren Kunden theoretisch versprechen.

LTE-Signal sei größtenteils "ordentlich" oder "ausgezeichnet"

Die von den Kunden gemessene Qualität und Zuverlässigkeit des Telefónica-Netzes habe sich im Jahresverlauf deutlich positiv entwickelt. Wie schon Anfang 2016 weise das Telefónica-Netz "nicht nur die höchste kombinierte 3G/4G-Verfügbarkeit für Nutzer mit einem LTE-fähigen Smartphone (93 Prozent)" auf, auch sei die reine LTE-Verfügbarkeit seit Januar von 57 Prozent auf aktuell 66 Prozent gestiegen. Dies sei der höchste Steigerungswert aller Netzbetreiber seit Beginn des Jahres. Zu 87 Prozent bewege sich der LTE-Signalpegel im Bereich zwischen "Ausgezeichnet" und "Ordentlich".

Telefónica-Kunden, die noch über kein LTE-fähiges Smartphone oder Handy verfügen, können im Vergleich zum Wettbewerb am häufigsten das UMTS-Netz nutzen (zwischen rund 87 und 90 Prozent). "Im 2G-/3G-Betrieb überzeugen E-Plus und o2", heißt es von der connect. Auch Kunden ohne LTE erhalten laut der connect bei Telefónica eine bessere Signalstärke als beim Wettbewerb: "Bei 3G und 2G kann o2 einen Vorteil bei den per connect-App gemessenen Signalpegeln verbuchen."

Bilanz der Wiesn

Das Oktoberfest - oder auch die Wiesn - in München ist für Telefónica quasi ein Heimspiel. Dieses Jahr haben die Nutzer aus dem E-Plus- und o2-Netz erstmals ein gemeinsames Netz genutzt. In der Spitze seien hier 2 TB Daten pro Tag übertragen worden.

Trotz rückläufiger Besucherzahlen auf dem Fest stieg der Verbrauch an mobilen Daten im Telefónica-Netz im Vergleich zu 2015 deutlich an: Mit rund 20 400 GB übertrugen die Telefónica-Kunden in diesem Jahr auf dem Oktoberfest rund 30 Prozent mehr an Daten als im Vorjahr. Im Vorfeld habe man 88 zusätzliche GSM-, UMTS- und LTE-Stationen aufgerüstet. 35 davon waren LTE-Stationen mit 800-MHz- und 2600-MHz-Frequenzen. Rund 61 Prozent des Datenverkehrs wurde über LTE abgewickelt.

o2 hat in dieser Woche die neue Tarifschiene o2 Free gestartet, die erstmals eine unlimitierte Flatrate mit 1 MBit/s per Mobilfunk bietet. Wir geben Ihnen alle wichtigen Informationen.