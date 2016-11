Tchibo-Aktion: Allnet-Flat mit 1 GB zum halben Preis

Tchibo bietet im Rahmen einer Aktion den Smart L zum halben Preis an. Zudem können Neukunden von einem Bonus beim Kauf eines Dual-SIM-Smartphones profitieren, aber nur unter bestimmten Voraus­setzungen.

Tchibo mit neuer Tarif-Aktion samt Dual-SIM-Smartphone von Samsung Tchibo startet im Zeitraum vom 7. November bis zum 11. Dezember eine Tarif-Aktion. Der Anbieter wird im Rahmen dessen den Smartphone-Tarif Smart L günstiger anbieten. Bei der Offerte handelt es sich um eine Gesprächs-Flatrate in alle deutschen Netze. Tchibo bietet den Smart L für monatlich 9,99 Euro statt regulär 19,99 Euro an. Für die SIM-Karte samt Aktions-Tarif fallen einmalig 9,99 Euro an. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. Der Tarif von Tchibo wird im Mobilfunknetz von o2 realisiert.

Zudem ist eine Internet-Flatrate mit einem ungedrosselten Daten­volumen von 1 GB Bestandteil der Konditionen. Dabei steht dem Kunden eine Übertragungs­geschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s im Download bzw. 8,6 MBit/s im Upload zur Verfügung - LTE ist nicht dabei. Sofern das Datenvolumen vorzeitig vor Monatsende aufgebraucht ist, wird die Performance für den Rest des Monats auf bis zu 64 kBit/s im Up- und Downstream gedrosselt. Eine SMS-Flatrate ist nicht im Smart L enthalten; jede verschickte Kurzmitteilung wird mit 9 Cent berechnet. Den Tchibo Smart L erhält der Interessent mit einer einmonatigen Mindest­vertrags­laufzeit. Der Tarif ist monatlich abbestellbar.

Samsung-Smartphone mit Dual-SIM im Bundle günstiger

Tchibo bietet außerdem die Möglichkeit, das Samsung Galaxy J3 (2016) Duos im Bundle mit dem Smart L zu einem im Vergleich zum Marktpreis geringeren Preis zu erwerben. Dafür muss der Kunde allerdings eine Voraussetzung erfüllen: Das Smartphone kostet bei Tchibo einmalig 149 Euro und liegt somit leicht über dem Marktpreis. Ein kurzer Preis-Vergleich zeigt, dass es das Smartphone im übrigen Online-Handel bereits zu Preisen ab rund 135 Euro (inklusive Versandkosten) gibt. Neukunden erhalten jedoch einen einmaligen Treuebonus in Höhe von 50 Euro. Diesen bekommt der Kunde allerdings erst nach einer sechsmonatigen Nutzung gutgeschrieben. Der Betrag wird dann auf das hinterlegte Bankkonto des Kunden überwiesen. Somit ergibt sich ein effektiver Preis von 99 Euro für das Galaxy J3 Duos, sofern der Kunde den Tarif mindestens sechs Monate verwendet. Damit lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy J3 Duos nur, wenn der Kunde den Tchibo Smart L für die sechs Monate behält.

Das Samsung-Smartphone ist mit einem 5-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 720 mal 1280 Pixel hat. Im Inneren arbeitet ein Spreadtrum-SC-8830-Prozessor, der aus vier Kernen besteht, die mit je 1,2 GHz getaktet sind. Unterstützt wird die CPU von 1,5 GB RAM.

Der interne Speicher bietet lediglich eine Kapazität von 8 GB; eine Speicher­erweiterung ist über den microSD-Slot mit einer Speicherkarte um bis zu 128 GB möglich. In puncto Dual-SIM-Funktion lassen sich zwei Micro-SIM-Karten oder eine microSD- und eine Micro-SIM-Karten einlegen - es handelt sich um einen Hybrid-Slot und es wird der Standby-Modus unterstützt. Positiv ist, dass der 2600-mAh-Akku wechselbar ist.

Alle Details zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie auf dem Datenblatt zum Samsung Galaxy J3 (2016) Duos.