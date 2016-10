Tarifhaus: Neue Allnet-Flat mit 4 GB & Verschlechterungen

Tarifhaus ändert Tarifportfolio Bei Tarifhaus ist einiges in Bewegung. Nun hat der Discounter sein Angebot überarbeitet und bietet eine Allnet-Flat mit 4 GB Datenvolumen an. Im selben Zuge entfernt der Anbieter die Flat 2000 aus seinem Portfolio. Und es gibt noch weitere Überraschungen.

Wer heute die Homepage des im Telefónica-Netz aktiven Anbieters Tarifhaus besucht, findet den neuen Tarif FLAT 4000 vor. Dieser beinhaltet ein monatliches LTE-Highspeedvolumen von 4 GB (mit bis zu 21,1 MBit/s), anschließend setzt die abwählbare Datenautomatik ein. Bis zu dreimal pro Monaten werden dabei jeweils 250 MB für je 3 Euro nachgebucht. Abschließend wird der Anschluss auf 32 kBit/s gedrosselt. Abseits des Internetzugangs ist eine nationale SMS- und Sprachflat an Bord. In dem Tarif sind zudem eine EU-Roaming-Option (monatlich 1 GB Daten und Sprachtelefonie im EU-Ausland) und eine Festnetznummer enthalten.

Innerhalb der ersten sechs Monate schlägt die Grundgebühr mit 18,99 Euro zu Buche. Ab dem siebten Monat werden Nutzer für ihre Treue belohnt und zahlen monatlich nur noch 17,99 Euro. Noch günstiger wird es ab dem zweiten Vertragsjahr, dann reduziert sich der Betrag auf 16,99 Euro pro Monat. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt sechs Monate.

Weitere Veränderungen: Längere Laufzeit, weniger Bandbreite und höhere Kosten

Eine weitere Änderung sticht ebenfalls ins Auge: Während Tarifhaus mit der Flat 4000 einen neuen Tarif ins Angebot aufgenommen hat, streicht der Anbieter an anderer Stelle eine Allnet-Flat. So können Nutzer die Flat 2000 nicht mehr über die Tarifhaus-Homepage beziehen, bei den Burda-Ablegern gibt es diese hingegen weiterhin. Die Flat 3000 bleibt hingegen bestehen, aber verfügt im Vergleich zum Bestandstarif (LTE 50 MBit/s) nur noch über eine maximale Bandbreite von 21,1 MBit/s. Und auch die Laufzeit fällt mit sechs Monaten (statt bislang einem Monat) länger aus. Auch preislich gibt es im Vergleich zum initialen Angebot eine Verschlechterung. So zahlten Nutzer bei der Flat 3000 bislang etwa in der Eingangsstufe monatlich nur 15,99 Euro, jetzt sind es hingegen 16,99 Euro.

Wer darauf gehofft hatte, über die spezielle Buchungsseite (tarifhaus.de/kampagne), einen günstigeren Preis zu erhalten, wird enttäuscht. Der Anbieter hat auch hier die Preise angepasst. Als einzige Alternative können Nutzer die Tarifangebote der Burda-Ableger in Betracht ziehen, bei deren Offerten wir bislang noch keine Nachteile in puncto Konditionen feststellen konnten.

Fazit: Spontanbuchung adé

Tarifhaus stellt Nutzern mit der Flat 4000 einen neuen Tarif mit mehr Datenvolumen zur Verfügung, macht das Gesamtangebot aber unattraktiver. Gerade das Gelüst spontan einen Tarif zu ordern wird hier nicht bedient, da bei den nun buchbaren Angeboten die Laufzeit sechs Monate statt vormals ein Monat beträgt. Der Rückschritt bei der Bandbreite ist ebenfalls nachteilig zu bewerten.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass bei den Tarifhaus-Ablegern von Burda unterschiedliche Anschlusspreise verlangt wurden.