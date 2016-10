Mehr Performance im Tunnel: Der Speedport Hybrid hat ein Update erhalten. Für den Telekom-Router Speedport Hybrid steht ein Firmware-Update bereit. Der Patch soll laut Changelog zahlreiche Verbesserungen bringen. Router mit akti­viertem "EasySupport Service" erhalten das Update über das Netz der Telekom auto­matisch. Falls das Update noch nicht eingespielt wurde, können Nutzer jedoch auch selbst tätig werden. Um den Router manuell zu flashen, muss die bin-Datei von der Download-Seite auf einen Rechner geladen und über die Konfigura­tions­ober­fläche installiert werden. Diese ist über die lokale Adresse http://speedport.ip oder in der Regel über die IP http://192.168.2.1 erreich­bar. Melden Sie sich hier mit dem Gerätepasswort an. Sofern das Passwort nicht verändert wurde, ist es auf der Faltkarte im Standfuß des Routers zu finden.

Änderungsliste des aktuellen Patches

Laut dem Changelog wurden für die Versionsnummer 050124.03.00.012 die folgenden Punkte geändert:

Anpassungen an neue Netztechnik

Verbesserungen der IPv6-Unterstützung

Komfortablere Erstinbetriebnahme der IP-Telefonie

Verbessertes Bonding zwischen DSL und LTE

Optimierter DSL-Upstream

Verbesserte Unterstützung der DSL Hilfe App

QoS im EntertainTV verbessert

Verbesserungen in der IP-Telefonie

Verbesserte Unterstützung des WLAN Repeaters Speedport W 100

Fehlerkorrekturen im WebGUI

Optimierte Unterstützung bei der Passwortfindung

Optimierung der internen IP-Adress-Verwaltung DHCP

Optimierung des Power-Managements

So geht die Installation

Außerdem wurde das Benutzerhandbuch aktualisiert.

Der Menü­punkt "Einstellungen" beheimatet die Unter­gruppe "Firmware-Update". Mit der Schalt­fläche "Durch­suchen" kann der ent­sprechende Ordner aus­gewählt und die bin-Datei aus­gewählt werden. Klicken Sie danach auf "Öffnen" und "Installieren". Die Instal­lation des Firmware-Updates darf keines­falls unter­brochen werden. Laut Telekom kann der Speedport Hybrid hier­durch Schaden nehmen. Nach dem Ab­schluss der Instal­lation startet sich das Gerät auto­matisch neu und die Anmelde-Oberfläche erscheint im Browser.

Mehr Performance dank Update

Bereits durch eines der vergangen Updates wurde die Performance des Routers verbessert. Presse­sprecherin Stefanie Halle er­läuterte auf unsere Anfrage hin: "Kunden erleben durch das Firmware-Update eine stabilere DSL- und LTE-Verbindung beim Surfen zuhause. Es bringt Verbes­serungen hinsichtlich der VPN-Nutzung und bei SSH-Tunneln."

Zudem soll der Netzausbau auch für Hybrid laufend fortschreiten. Laut der Telekom werden ständig neue Netz­elemente (HAAP) aufgebaut. HAAP steht für Hybrid Access Aggregation Point. Diese Aggregationspunkte führen unter anderem den Traffic über DSL und LTE zu einem Datenstrom zusammen. Ihre Performance beeinflussen spürbar die Leistungsfähigkeit der Hybrid-Anschlüsse. So konnte wurde Anfang des Jahres in Süddeutschland ein neuer HAAP-Verbund aufgebaut, der in der Region für kürzere Paketlaufzeiten (Ping) sorgen sollte.

In der Tat stellten wir auch im redaktionellen Test fest, dass die Probleme mit VPN-Verbindungen und SSH-Tunneln deutlich abnahmen. In unserem aus­führlichen Test über ein halbes Jahr hatte der Anschluss noch Schwächen gezeigt.