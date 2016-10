Inhalt: Darum kanibalisiert sich Sony selbst Unser Fazit zum Kurz-Test des Sony Xperia XZ

Sony hat im Rahmen eines Pressevents auf der IFA zwei neue Smartphones präsentiert: Das Sony Xperia XZ und Xperia X Compact. Dabei preisen die Japaner das Xperia X Compact als kleinen Bruder des Xperia XZ an. Wir hatten bereits die Gelegenheit, das Xperia XZ und Xperia X Compact in einem ersten kurzen Test anzuschauen. In diesem Hands-On-Test geht es um das Xperia XZ. Mitte Oktober kommt das neue Flaggschiff für 699 Euro (UVP) in den Handel und wird in den Farbvarianten Mineral-Schwarz, Platin und Wald-Blau zur Auswahl stehen.

Sony Xperia XZ Datenblatt

[ Hands-On-Test ]

Mit dem Xperia XZ erweitert Sony sein Portfolio der X-Serie um ein weiteres Modell. Das Smartphone zeichnet sich durch einen Rahmen und einer Rückseite aus Metall aus. Sowohl die Metallrückseite als auch das Display gehen elegant in den Rahmen über. Mit den Maßen 146 mal 72 mal 8,1 Millimeter liegt das Smartphone bequem in der Hand und auch das Gewicht von 161 Gramm fällt im Vergleich zu den Vorgängern Sony Xperia X (153 Gramm) bzw. X Performance (164,4 Gramm) nicht auf. Die Oberfläche fühlt sich in der Hand angenehm an. Wir haben im ersten Test des Sony Xperia XZ keine Verarbeitungsfehler oder Spalten festgestellt - natürlich handelt es sich hierbei um ein Ausstellungsstück und Vorserienmodell. Das Gerät soll jedoch so gut wie keine Änderungen mehr vor dem Release erfahren.

Der Hersteller setzt auf sein gewohntes Omnibalance-Design - alle wichtigen Tasten befinden sich auf der rechten Geräte-Seite (mit Blick auf das Display). Dazu gehören die Lautstärkewippe, die Power-Taste samt integriertem Fringerabdruckscanner und eine separate physische Kamera-Taste. Der Druckpunkt aller vorhandenen Tasten ist gut. Weiterhin stehen ein Nano-SIM-Karten- und microSD-Slot zur Verfügung. Über Letzteren ist eine Erweiterung des 32 GB Speichers mit einer Speicherkarte um bis zu 256 GB möglich.

Endlich: Snapdragon-820-Prozessor im Xperia XZ

Das Sony Xperia XZ im Hands-On Zu begrüßen ist, dass Sony beim Xperia XZ endlich einen Snapdragon-820-Prozessor integriert hat. Das Xperia X hatte einen Snapdragon-650-Prozessor erhalten und beim Xperia X Performance mit Snapdragon-820-CPU stand für ein paar Monate noch nicht fest, ob es hierzulande auf den Markt kommt. Beim Snapdragon 820 von Qualcomm sind zwei Kerne mit je 2,15 GHz und zwei mit je 1,4 GHz getaktet. Dieser soll weniger schnell Hitze entwickeln wie sein Vorgänger - der Snapdragon 810. Der CPU stehen 3 GB RAM und eine Adreno-530-GPU zur Seite. Die Navigation innerhalb des Menüs auf dem Sony Xperia XZ klappte im Kurz-Test flott. Wir haben keine Verzögerungen wahrgenommen.

Insgesamt wirkt die Sony-Benutzeroberfläche Xperia UI vergleichsweise elegant und aufgeräumt. Am Werk läuft auf dem Smartphone Android 6.0 alias Marshmallow. Schade ist, dass das neue Vorzeige-Modell der Japaner noch nicht mit Android 7.0 (Nougat) ausgeliefert wird - wann das Xperia XZ ein Update darauf erhält, konnte uns Sony auf Nachfrage nicht konkret beantworten. Es soll aber zügig kommen - einen Update-Plan auf Android Nougat hat der Hersteller erst kürzlich für weitere Xperia-Modelle angekündigt - einige "ältere" Geräte gehen aber auch überraschenderweise leer aus.

