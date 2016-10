teltarif.de: Neues Testverfahren für Smartphones & Handys

teltarif.de hat das Testverfahren für Smartphones und Handys überarbeitet und dabei weitere Testkriterien eingeführt. Jedes Testgerät durchläuft künftig einen strengen, genau definierten Testparcours. Die Testergebnisse werden in der neu gestalteten Fazit-Box angezeigt.

teltarif.de mit neuem Testverfahren Seit Jahren testet teltarif.de Handys und Smartphones. Die Ausstattung und das Design der Geräte hat sich über die Jahre allerdings zusehends verändert. Grund genug für uns, unser Testverfahren den neuen Anforderungen entsprechend anzupassen. Waren früher vor allem Aspekte wie die Telefonie-Qualität und das Handling eines Telefons für unsere Leser interessant, erwarten Nutzer heute von ihren Smartphones weitaus mehr: Ein Akku mit langem Atem, ein scharfes Display und eine Kamera, die für gute Bilder sorgt, sind nur drei der Kriterien, die ein Gerät bieten sollte.

Um aktuelle Smartphones und Handys auf Herz und Nieren testen zu können, hat teltarif.de neue Test­kriterien eingeführt und eigene Tests entwickelt, um beispielsweise die Leistung des Smartphone-Browsers sowie die Akkuleistung eines Handys prüfen zu können. Wir verwenden aber auch spezielle Messgeräte, mit denen wir beispiels­weise das Display im Detail untersuchen. So können wir unter anderem die Leuchtstärke, den Kontrast sowie die Farbdarstellung eines Bildschirms analysieren.

Tests von teltarif.de Details zum neuen Test­verfahren

teltarif.de testet in 10 Kategorien

In unserem Foto-Labor testen wir außerdem, wie gut sich die Front- sowie die Hauptkamera eines Smartphones schlägt. Damit es fair bleibt, herrschen hier immer gleiche Licht­bedingungen. So können wir die Bild­ergeb­nisse der Kameras unter­schiedlicher Handys genau vergleichen. Unsere Ergebnisse veröffentlichen wir dabei auch in unserem regelmäßig aktuali­sierten Kamera-Vergleich auf teltarif.de

Jedes Testgerät durchläuft einen strengen, genau definierten Test­parcours. Zudem müssen sich die Geräte unserer subjektiven - also nicht auf Messungen beruhenden - Begutachtung stellen. Die detaillierten Test­ergebnisse ermöglichen es unseren Lesern künftig, sich ein genaues Bild vom getesteten Smartphone zu machen und es mit anderen Modellen in verschiedenen Bereichen vergleichen zu können.

Die Endnote eines Tests ergibt sich durch die verschiedenen, unter­schiedlich gewichteten Teil­ergeb­nisse, die ein Gerät in den einzelnen Kategorien Haptik/Verarbeitung, Display, Software, Telefonie, Internet, Kamera, Speicher, Leistung, Akku sowie Schnitt­stellen/Sensoren erzielt. Für spezielle Features wie Dual-SIM, Outdoor-Fähigkeiten oder die Stift-Bedienung gibt es Bonus­punkte. Bei der Punkte­vergabe orientieren wir uns an dem aktuell maximal möglichen technischen Standard, weshalb unsere Bewertungs­skala in regel­mäßigen Abständen der Entwicklung angepasst werden wird.

Gesamtnote vs. Preis-Leistungs-Note

teltarif.de ermittelt ab sofort neben der eigentlichen Testnote auch eine Preis-Leistungs-Note, bei der die Leistungs­note mit dem aktuellen Preis ins Verhältnis gesetzt wird. Anders als bei der eigentlichen Testnote können gut ausge­stattete, günstige Mittelklasse-Smartphones oder auch im Test vergleichsweise gut abgeschnittene Preisbrecher aus dem untersten Preissegment somit ein besseres Preis-Leistungs-Ergebnis erhalten als gut ausgestattete, aber sehr teure Top-Modelle, gegen die die Geräte aus den unteren oder mittleren Preisklassen im reinen Leistungs­vergleich keine Chance haben.

Beide Noten (Leistungs­note und Preis-Leistungs-Note) werden unseren Lesern in der neu gestalteten Fazitbox am Ende eines Test­berichts über­sichtlich angezeigt. Hier finden Leser auf einen Blick Kriterien, die positiv oder negativ im Test aufgefallen sind und sie können sich die einzelnen Teilnoten im Detail ansehen.

Neues Testverfahren: Hier können Sie es begutachten

Das Google Pixel XL hat sich bereits in unserem neuen Testverfahren beweisen müssen. Zudem haben wir die Tests des Samsung Galaxy S7 und den Test des iPhone 7 um die neue Fazitbox erweitert. Zum Test des:

Wollen Sie mehr über unser neues Test­verfahren für Smartphones und Handys erfahren? Dann finden Sie alle Details auf unserer Infoseite zum neuen Test­verfahren.