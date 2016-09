Sky-Ticket: Angebot für vergünstigtes Monatsticket läuft heute aus

Sky bietet sein Angebot Sky Ticket als Monatsabo noch bis zum 30. September vergünstigt an (Symbolfoto) Wie wir berichteten, bietet Sky seit neustem unter dem Namen Sky Ticket ein neues Streaming-Angebot, welches deutlich flexibler ist als das altbekannte Abo. Gewählt werden kann beim Angebot zwischen den Paketen Entertainment, Cinema und Supersport. Während die erstgenannten nur als Monatsabo erhältlich sind, kann beim Sportticket grundsätzlich zwischen einer Tages-, Wochen- oder Monatsvariante gewählt werden.

Angebote für Monatspakete noch bis 30. September

Für Neukunden bietet Sky noch bis zum heutigen Freitag die Monatstickets zum vergünstigten Starttarif an. So ist das Entertainment-Ticket für 4,99 Euro, das Cinema-Ticket für 7,49 Euro und das Supersport-Ticket für 14,99 Euro jeweils in den ersten drei Monaten zu erhalten. Dabei zu beachten ist, dass sich die Monatstickets automatisch verlängern. Allerdings kann eine Kündigung bereits nach Ablauf des ersten Kalendermonats mit einer Kündigungsfrist von 7 Tagen jeweils zum Kalendermonatsende erfolgen. Sky weist außerdem darauf hin, dass aus lizenzrechtlichen Gründen vereinzelt Programminhalte online nicht zur Verfügung stehen. Nach Ablauf der ersten drei Monate erhöht sich der Preis auf monatlich 9,99 Euro für das Entertainment-Ticket, 14,99 Euro für das Cinema-Ticket und 29,99 Euro für das Supersport-Ticket.

Weiter Informationen zum neuen Sky-Angebot und zu unterstützen Streaming-Geräten haben wir an anderer Stelle bereits für Sie an anderer Stelle thematisiert.