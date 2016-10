Pro & Contra: Galaxy Note 7 - Imageschaden für Samsung?

Pro

Thorsten Neuhetzki

Was für ein Imageschaden! In allen Nachrichten wird vor dem Verwenden des aktuellsten Samsung-Flaggschiffs gewarnt. Am Flughafen stehen am Check-In Aufsteller, die über das Verbot informieren, an Bord erfolgt noch eine Durchsage. So kommt jeder mit dem Samsung-Desaster in Berührung, egal ob er ein Samsung-Handy nutzt oder nicht. Und auch die "breite Masse", also jene Handynutzer, die nicht zu den Hardcore-Smartphone-Nutzern gehören und vielleicht noch mit einem alten Motorola-, Apple-oder gar Nokia-Handy unterwegs sind, bekommen mit, dass bei Samsung gerade etwas gewaltig schief gelaufen ist.

Dabei werden die meisten Nutzer für sich nicht abspeichern, dass es ausschließlich das Note 7 betrifft, mit dem Samsung Probleme hat. Für die breite Masse, die sich nicht täglich mit den neuesten Smartphones beschäftigt, bleibt so hängen "Samsung, Handy, Probleme, Rückruf." Und das ist das schlimmste, was einem Hersteller passieren kann. Denn aus meiner Sicht werden sich diese Kunden, kaufen sie sich ein neues Handy, dann daran erinnern und denken "Bei Samsung, da war doch was mit brennenden Handys". Die Folge könnte sein, dass der Kunde sich dann doch für einen anderen Hersteller entscheidet, weil er befürchtet, dass das Problem auch andere Handys betrifft.

Das Problem besteht aus meiner Sicht vor allem darin, dass für eine vergleichbare Anzahl an betroffenen und ausgelieferten Geräten ein vergleichsweise großer "Aufriss" auch in den Massenmedien gemacht wird. Das bleibt hängen. Man erinnere sich nur an VW und "da war doch was mit gefälschten Abgaswerten". Dieser Imageschaden ist in den nächsten Monaten so schnell nicht wieder wett zu machen, egal wie gut Samsung jetzt reagiert und welche Kompensationsangebote es gibt. Die interessieren zwar die betroffenen Nutzer, werden aber die breite Masse nicht erreichen, weil sie eben nicht in der Tagesschau oder im Urlaubsflieger durchgesagt werden. Da bleibt als letzte Information eine Negativ-Info stehen, die in einigen Monaten (möglicherweise auch nur unterbewusst) kaufentscheidend sein kann. Man kann Samsung hier nur wünschen, dass die Erinnerungen der möglichen künftigen Kunden bald verblassen und die "brandaktuellen" Witze in den sozialen Netzwerken auch bald verschwinden.