Bestätigt: Samsung Galaxy S8 kommt in neuem Design

Verzichtet Samsung beim Galaxy S8 auf den Home-Button? Samsung hat es diese Tage nicht einfach: Erst musste das Galaxy Note 7 wegen eines Akku-Problems aus dem Verkauf genommen werden, dann ging in der Folge der Gewinn des Unternehmens zurück. Der südkoreanische Hersteller muss nun das lukrative Weihnachts­geschäft ohne ein aktuelles Top-Smartphone angehen, in der Hoffnung, dass das sich gut verkaufende Galaxy S7 (Edge) die Bilanz am Ende doch etwas retten kann. Ein neues Smartphone muss also her - doch das Galaxy S8 wird erst für das kommende Frühjahr erwartet. Um die Spannung aufrecht zu erhalten, wollte Samsung eigentlich keine Informationen über das Galaxy S8 preisgeben. Doch nun gibt es erneut Hinweise zum kommenden Top-Gerät, und wieder stammen sie aus den oberen Samsung-Reihen.

Galaxy S8 mit neuem Design

Gegenüber dem Wall Street Journal ( WSJ ) verriet Lee Kyeong-tae, Vice President for Mobile Communication bei Samsung, dass das Galaxy S8 ein "raffiniertes Design" und eine verbesserte Kamera mitbringen wird. Gerüchte über ein neues Design sind schon länger in Umlauf und nicht weit hergeholt. Schließlich hat Samsung beim Galaxy S6 und beim Galaxy S7 kaum Änderungen am Aussehen vorgenommen. Es ist somit Zeit für einen Design-Wechsel. Die Speku­lationen, nach denen Samsung künftig auf den haptischen Home-Button auf der Front verzichten wird, wurden bislang nicht bestätigt.

Bei der verbesserten Kamera könnte es sich um ein Modell mit zwei Sensoren handeln. Mit einer Dual-Kamera könnte der Hersteller näher an Konkurrenten wie Apple, LG und Huawei heranrücken. Der Samsung-Chef stellt zudem ein weiteres Feature in Aussicht: Das Samsung Galaxy S8 soll einen neuen Assistenten mit künstlicher Intelligenz haben. Was es damit genau auf sich hat, bleibt abzuwarten.

Das Gerücht um ein 5,5 Zoll großes 4K-Display hält sich hartnäckig. Samsung hatte bereits in diesem Frühjahr auf der Display Week einen solchen Smartphone-Bildschirm mit 3840 mal 2160 Pixel Auflösung präsentiert. Im Hinblick auf die immer weiter ausgebauten VR-Features liegt die Vermutung nahe, dass der Hersteller diesen Screen im kommenden Flaggschiff verwenden wird.

Samsung Galaxy S8: Vorstellung auf dem MWC?

In den vergangenen Jahren hat Samsung sein neuestes Modell der Galaxy-S-Reihe auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. Markt­beobachter rechnen auch weiterhin damit, dass das neue Modell auf dieser Messe präsentiert werden wird - obwohl zeitweise auch von einer Verschiebung der Vorstellung nach hinten die Rede war.

teltarif.de ist auch im kommenden Jahr auf dem MWC unterwegs und wird von der Messe berichten. Bis dahin bleibt die Frage, wie Nutzer überhaupt zu Samsung und möglichen neuen Smartphones stehen, nachdem das Galaxy Note 7 für die Käufer ein Reinfall war.