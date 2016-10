Samsung Galaxy S8 soll Top Secret bleiben

Samsung will vermeiden, dass vor dem Launch des Galaxy S8 Informationen über das Smartphone nach außen dringen. Die Frage ist auch, ob Verbraucher nach dem Note-7-Debakel noch ein Samsung-Handy kaufen würden. Was meinen Sie?

Galaxy S8 soll bis zum Launch Top Secret sein Das Galaxy Note 7 war für Samsung ein echter Reinfall. Der Rückruf des brand­gefährdeten Smartphones kostet den Hersteller nicht nur eine Menge Geld, das Debakel schadet auch dem Ruf von Samsung. Um die Misere möglichst schnell hinter sich lassen zu können, richtet das Unternehmen nun offenbar sein ganzes Augenmerk auf das kommende Galaxy S8. Den Vorjahren folgend müsste das kommende Flaggschiff eigentlich auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt werden. Da Samsung aber sein Herbst-Smartphone Note 7 aus dem Verkehr ziehen musste, wird darüber spekuliert, ob das Galaxy S8 nicht schon früher Premiere feiern könnte.

Und noch etwas könnte sich ändern: Samsung möchte die Spannung rund um das nächste Flaggschiff möglichst hoch halten. Aus diesem Grund hat der Konzern seinen Mitarbeitern sowie seinen Partnern streng verboten, Infor­mationen über das Galaxy S8 nach außen zu tragen, berichtet der Korea Herald. In einer kürzlich versendeten E-Mail betonte der Hersteller, dass das Verraten von betrieblichen Geheimnissen irreparablen Schäden anrichten und schwere finanzielle Risiken für das Unternehmen bedeuten könne. Manager und Angestellte bei Samsung wurden somit angewiesen, die Sicherheits­stufe um das Galaxy S8 zu erhöhen.

Top Secret? Bei Samsung meist ein Problem

Die Warnung von Samsung kommt nicht von ungefähr. Denn in den vergangenen Jahren gab es kaum einen Launch des Herstellers, vor dem nicht schon vorab alle Daten über das neue Gerät im Netz aufgetaucht sind. Sogar Fotos vom angekündigten Smartphone wurden den neugierigen Lesern vor dem Release geliefert. Damit dies beim Galaxy S8 nicht wieder passiert, haben alle Beteiligten nun den sprich­wört­lichen Knebel verpasst bekommen.

Ob Samsung seine Geheim­haltungs­stufe aufrecht halten kann, ist äußerst fraglich. Denn schon jetzt gibt es zahlreiche Gerüchte um das kommende Flaggschiff. Diese Features soll das Samsung Galaxy S8 demnach bieten: Das Smartphone bringt den aktuellen Spekulationen zufolge eine Dual-Kamera mit. So könnte der Hersteller näher an Konkurrenten wie Apple, LG und Huawei heranrücken, die eine Kamera mit zwei Linsen bereits in ihren Top-Modellen iPhone 7 Plus, LG G5 und Huawei P9 verwenden.

Ebenso will Samsung offenbar am Iris-Scanner festhalten, der erstmals im Galaxy Note 7 zu Einsatz gekommen ist. Mit dem erwarteten neuen Prozessor Snapdragon 830 könnte es hingegen Probleme geben: Medienberichten zufolge wollte Samsung den Chip für sein neues Smartphone selbst fertigen, doch kommt das Unternehmen mit der Produktion offenbar nicht hinterher. Nun soll Qualcomm helfen, um den Snapdragon 830 doch noch rechtzeitig zum S8-Launch 2017 fertig zu bekommen.

Umfrage: Würden Sie sich das Galaxy S8 kaufen?

Das Galaxy S8 ist das erste neue Flaggschiff von Samsung nach dem Debakel mit Galaxy Note 7. Die Geschichte um die brandgefährdeten Akkus des Stift-Phablets und dessen Rückruf verunsichern die Nutzer. Viele fragen sich, ob sie künftig ein Samsung-Smartphone kaufen sollten. Was meinen Sie?

Wir wollen von Ihnen wissen, ob Sie sich das Galaxy S8 nach dem Note-Debakel kaufen würden? Stimmen Preis und Ausstattung, würde ich das Galaxy S8 ohne Vorbehalt kaufen.

Ich warte mit dem Kauf, um zu sehen, ob es auch beim S8 ein Problem gibt.

Nach dem Note-7-Debakel vertraue ich Samsung nicht mehr. Ich kaufe das S8 nicht.

Von einem Problem mit dem Galaxy Note 7 weiß ich nichts.

Abstimmen zum Ergebnis)

Auch wir haben uns bereits mit dem Thema beschäftigt, wie sehr der Rückruf des Note 7 Samsung geschadet hat. Lesen Sie zwei unterschiedliche Meinungen dazu in unserem Pro & Contra