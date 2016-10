Note-7-Rücknahme: Samsung veröffentlicht Details für Deutschland

Note-7-Rücknahme: Samsung tauscht gegen Galaxy S7 (Edge) Das Aus für das Samsung Galaxy Note 7 und die damit verbundene Rückgabe des Smartphones an den Hersteller bzw. den Verkäufer ist unschön. Nicht nur für die Kunden, sondern auch für Samsung. Nachdem der Hersteller Anfang der Woche in den USA bereits die einzelnen Schritte der Rückgabe geklärt hatte, wurden nun auch Details zum Rücknahmeprozess in Deutschland veröffentlicht.

Beim Rücknahmeprozess in Deutschland arbeitet Samsung mit den Netzbetreibern und Handelspartnern zusammen. Kunden haben demnach die Möglichkeit, ihr Galaxy Note 7 im Austausch gegen ein Galaxy S7 oder S7 Edge zurückzugeben. Beide Geräte wurden zu Beginn des Jahres auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentiert. Die Preisdifferenz wird erstattet. Alternativ ist die Rückgabe des Note 7 gegen Rückzahlung des Kaufpreises möglich.

Samsung entschuldigt sich

Samsung Note 7 Datenblatt

[ Rücknahmeprozess ]

] Alternativen

Eingestellt

Kommentar

In der Bekanntgabe bittet Samsung seine Kunden ausdrücklich um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und betont gleichzeitig, den Rücknahmeprozess für die Betroffenen unkompliziert wie möglich gestalten zu wollen. Da die Auslieferung des Galaxy Note 7 bereits zeitgleich zum Marktstart am 2. September gestoppt wurde , betreffe das Rücknahmeprogramm in Deutschland vor allem Kunden, die das Gerät vorbestellt hatten, so das Unternehmen.

Kunden, die das Smartphone nicht über den Online-Shop von Samsung erworben haben, werden gebeten, sich zur Rückgabe des Note 7 direkt an den Einzelhändler oder Mobilfunkanbieter zu wenden, der das Gerät verkauft hat.

Samsung bittet die betroffenen Kunden gleichzeitig, sich unbedingt an die bereits erwähnten Sicherheitshinweise zu halten. "Unsere oberste Priorität hat die Sicherheit unserer Kunden - aus diesem Grund bitten wir alle Kunden, ihre persönlichen Daten zu sichern, das Note 7 auszuschalten und nicht weiter zu benutzen", so David Lowes, Chief Marketing Officer Samsung Electronics Europe. "Wir bedauern zutiefst, dass das Note 7 nicht dem hohen Qualitätsstandard entsprochen hat, den unsere Kunden und Partner von uns erwarten. Wir danken unseren Kunden für ihre Geduld während der letzten Wochen und möchten für die Unannehmlichkeiten ausdrücklich um Entschuldigung bitten."

Samsung Galaxy Note 7, S7 und S7 Edge im Vergleich

Aktuell richtet der Hersteller seine ganze Konzentration auf den Rücknahmeprozess, um ein etwaiges Sicherheitsrisiko für die Kunden bestmöglich zu minimieren. Für Kunden in Deutschland, die Fragen zur Rücknahme haben, wurde unter der Nummer 06196 934 0 262 eine telefonische Hotline eingerichtet. Alternativ finden sie weiterführende Informationen auf der Webseite zum Rücknahmeprozess

Mögliche Alternativen zum Galaxy Note 7 haben wir in einer weiteren News gelistet. Weitere Details zu den möglichen Tauschgeräten erhalten Sie im Test des Galaxy S7 und im Test des Galaxy S7 Edge.