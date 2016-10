Samsung stellt Produktion des Galaxy Note 7 ein

Die Produktion des Galaxy Note 7 wird eingestellt Bereits gestern berichteten wir, dass es mittlerweile schon drei Fälle gab, bei denen die neue Revision ebenfalls für Probleme sorgte.

Samsung stellt Produktion komplett ein

Diesen Problemen folgend hat Samsung nun entschieden, die Produktion der beliebten Phabletreihe Galaxy Note 7 einzustellen - zumindest für den Augenblick. Damit wird noch einmal deutlich, dass die Berichte der letzten Tage nicht nur Einzelfälle zu sein scheinen, sondern Samsung doch mit einem größeren Problem zu kämpfen hat, welches man bis jetzt noch nicht in den Griff bekommen hat. Zuvor hatte man die Fälle mit den Worten zitiert, dass diese bezüglich der Sicherheit keinen Anlass zur Sorge gäben.

Der Produktionsstopp lässt außerdem Zweifel an Samsung ursprünglicher Erklärung aufkommen, nachdem die Akkuprobleme beseitigt worden wären. So sei ein zu großer Akku das Problem für die Probleme mit der ersten Iteration des Galaxy Note 7 gewesen.

Austauschprogramm gestoppt - Kunden erhalten Geld zurück - oder ein anderes Gerät

Bereits am Sonntag hatten zwei der drei großen US-Mobilfunkanbieter das Austauschprogramm für Phablets der ersten Charge gestoppt bzw. keine Note 7 der zweiten Generation als Austausch mehr angeboten. Vielmehr erhält man entweder sein Geld zurück oder kann sich ein anderes Smartphone des südkoreanischen Herstellers aussuchen. Und heute erfahren wir nun, dass Samsung in Zusammenarbeit mit Verbraucherschutzbehörden in China, Südkorea und den USA die Produktion eingestellt hat - so berichtet die koreanische Nachrichtenseite Yonhap.

Der Informant, der seinen Namen nicht preisgeben wollte, wird mit den Worten zitiert:

"This measure includes a Samsung plant in Vietnam that is responsible for global shipments (of the Galaxy Note 7)."

Wird Note 7 wieder in Produktion gehen?

Ob und wann die Produktion des Galaxy Note 7 wieder startet, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Auch, weil es sich bei dem Informationen natürlich nicht um eine offizielle Aussage von Samsung handelt. Diese dürfte allerdings bald folgen. Es ist durchaus vorstellbar, dass Samsung das Note 7 komplett einstellen wird. Auch ein Stopp der kompletten Note-Reihe liegt sicherlich im Bereich des möglichen. Die ganze Chronik des Galaxy-Note-7-Desasters lesen Sie in unserem Artikel zum Thema.