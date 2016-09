Samsung Galaxy Note 7: Akku-Problem auch bei Austausch-Geräten

Samsung hat mit dem Galaxy Note 7 offenbar kein Glück. So ist wohl auch beim Galaxy Note 7 mit neuem Akku der Wurm drin und ein erstes Smartphone in Brand geraten. Doch ist die Geschichte des Besitzers glaubhaft und was sagt Samsung dazu?

Samsung ist derzeit rege dabei, die Galaxy Note 7 mit fehlerhaftem Akku auszutauschen. Der Hersteller hatte das Programm gestartet, das es bei einigen Smartphones der Note-7-Reihe zu Überhitzungen oder gar einem Brand des Akkus kam. Eigentlich könnte für Samsung alles so einfach sein: Neues Note 7 gegen fehlerhaftes Gerät austauschen. Doch nun scheint das Drama um die heißgelaufenen Akkus in die nächste Runde zu gehen, wenn man den jüngsten Berichten Glauben schenkt.

So ist offenbar der Akku eines ausgetauschten, neuen Samsung Galaxy Note 7 ebenfalls in Brand geraten, wie phonearena.com unter Berufung auf Bloomberg berichtet. Demnach habe der Kunde bereits sein fehlerhaftes Smartphone im Rahmen des Austausch­programms gegen das ein neues Galaxy Note 7 ausgewechselt. Als Beweise führt der Kunde Fotos mit einem verbrannten bzw. geschmolzenem Galaxy Note 7 sowie einem Macbook an, auf dem das Smartphone liegt. Zudem zeigt die IMEI-Nummer, dass es sich in der Tat um ein ausgetauschtes Samsung Galaxy Note 7 handelt. Hinweis: Zuvor waren die von der Samsung-Tochter SDI gefertigten Akkus betroffen. Die neuen Galaxy Note 7 sind mit einem Akku von ATL ausgestattet.



Samsung Galaxy Note 7 mit neuem Akku tatsächlich explodiert?

Wie glaubhaft ist die Geschichte?

Der Besitzer des angeblich brennenden Samsung Galaxy Note 7 hatte das Modell nach seiner Aussage gerade einmal einen Tag besessen als es zum Vorfall kam. Neben dem Schaden an den beiden Geräten hat der Samsung-Kunde auch leichte Verletzungen an den Händen. Zwar hat Samsung wohl schon Kontakt mit dem Betroffenen aufgenommen und wollte das fehlerhafte Galaxy Note 7 für Untersuchungen behalten, doch dies hat der Besitzer aus einem bestimmten Grund abgelehnt: Er wolle Samsung damit nicht die Möglichkeit geben, dass das Unternehmen den erneuten Vorfall verschleiern kann und hat das Problem öffentlich gemacht.



IMEI-Nummer soll den Vorfall belegen

Samsung hat sich zu dem Fall gegenüber Bloomberg geäußert und ist der Auffassung, dass der Ursprung für die Hitze­entwicklung wohl eine Quelle außerhalb des Akkus gewesen sei. Externe Faktoren haben anscheinend die Überhitzung und zu der damit verbundenen Verpuffung geführt. Fraglich ist, wie Samsung solch eine Meinung vertreten kann, wenn der Hersteller das kaputte Galaxy Note 7 nicht untersuchen konnte? Ohne eine richtige Untersuchung des betroffenen Smartphones steht derzeit Aussage gegen Aussage. Außerdem haben andere Besitzer mit einem neuen Galaxy Note 7 bereits darüber geschrieben, dass der Akku ihres ausgetauschten Gerätes schneller heiß wird und sich schneller entlädt. Dies sollen Samsung zufolge Einzelfälle sein.

Wenn sich die erneuten Probleme mit den Akkus beim Galaxy Note 7 bestätigen sollten, müsste Samsung womöglich eine zweite Rückruf-Aktion oder ähnliches starten. Der Ruf des südkoreanischen Unternehmens würde das noch mehr schaden und das Vertrauen der Kunden dürfte weiter schwinden.

In einem Kommentar haben wir die Hintergründe der Akku-Probleme des Samsung Galaxy Note 7 näher beleuchtet.