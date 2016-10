Alternativen zum Samsung Galaxy Note 7: Große Smartphones im Vergleich

Weniger Highend, dafür Stylus oder kein Stylus & anderes OS

Doch es lohnt sich auch manchmal einen Blick über den Tellerrand zu werfen. So haben wir in unserem Vergleich noch das LG Stylus 2 mit DAB+-Support sowie das Apple iPhone 7 Plus als mögliche Alternativen zum Samsung Galaxy Note 7 aufgenommen. Das LG-Smartphone ist zwar kein Highend-Modell, bietet aber eine ähnliche Größe und zeichnet sich durch die Bedienung mit einem Stylus sowie einem Wechsel-Akku aus. Mit einem Preis von deutlich unter 200 Euro sammelt es gerade bei den Interessenten mit einem kleinen Geldbeutel positive Punkte. Doch dafür muss der Besitzer dann auch deutlich mehr Abstriche bei der Ausstattung hinnehmen, wie aus der Vergleichs-Tabelle zu entnehmen ist.

Eine Alternative - aber mit einem anderen Betriebssystem - stellt das Apple iPhone 7 Plus dar. Es hat ähnliche Ausstattungsmerkmale wie das Samsung Galaxy Note 7 und kann mit einer Dual-Kamera, einem eleganten Äußeren sowie einem besseren Zusammenspiel von Hardware und Software Boden gut machen. Negativ fällt der Preis des Apple-Smartphones ins Gewicht, der für die 32-GB-Version schon bei rund 900 Euro liegt. Zudem ist kein microSD-Slot vorhanden.

Fazit: Es gibt Alternativen, aber nur mit Abstrichen

Generell ist die Anzahl der Modelle mit einer Stylus-Bedienung überschaubar. Interessenten, die sich vor allem wegen dem S-Pen für das Galaxy Note 7 entschieden haben, bleiben damit nur zwei mögliche Alternativen, die beide Vor- und Nachteile haben: das Samsung Galaxy Note 5 und LG Stylus 2 DAB+. Größer wird die Auswahl schon, wenn man ein Smartphone mit einem großen Display ab 5,5 Zoll in der Diagonale haben möchte, aber auf den zusätzliche Stylus samt spezieller Funktionen verzichten kann. Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Kriterien ihm für einen Kauf wichtig sind. Die Preise variieren dabei von 200 Euro bis zu 1000 Euro mehr - je nach Ausstattung.

Doch wer unbedingt ein Smartphone, mit den gleichen Ausstattung wie das Note 7 - ohne jegliche Abstriche - sucht, den müssen wir leider enttäuschen. Denn: Das Smartphone gibt es nicht oder es muss erst noch gebaut werden. Vielleicht wagt sich schon bald ein anderer Hersteller an ein Modell mit Stylus-Bedienung heran, um die Markt-Lücke zu schließen, die der Rückruf des Samsung Galaxy Note 7 hinterlassen hat. Vielleicht entscheidet sich sogar Samsung zu einem Neuanfang und versucht es nochmal mit einem neuen Smartphone der Note-Reihe.

Ist Ihr Wunsch-Smartphone nicht dabei oder würden Sie gerne eines der Smartphones mit einem anderen Modell vergleichen? Dann legen wir Ihnen an dieser Stelle unsere umfangreiche Handy-Suche samt möglichen Vergleich ans Herz.