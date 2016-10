Samsung Galaxy Note 7: Akku-Update soll zur Rückgabe bewegen

Samsung hat ein Akku-Software-Update für das europäische Galaxy Note 7 angekündigt, das die maximale Akkuladung auf 60 Prozent begrenzt. Das Update soll Note-7-Nutzer in Europa dazu bewegen, ihr Gerät umgehend zurückzugeben.

Akku-Update für Samsung Galaxy Note 7 Samsung rät Nutzern des Galaxy Note 7 weiter dazu, das Smartphone aus Sicherheitsgründen zurückzugeben. Doch einige Besitzer weigern sich standhaft und verwenden das Gerät trotz der Gefahr, die vom Akku ausgeht, weiter. Nun hat Samsung ein Software-Update für das europäische Galaxy Note 7 angekündigt, das die maximale Akkuladung auf 60 Prozent begrenzt. Das Update wird ab kommenden Montag, den 31. Oktober, ausgerollt und soll Note-7-Nutzer in Europa dazu bewegen, ihr Gerät umgehend zurück­zugeben. Es habe sich laut Hersteller als "effektive Maßnahme erwiesen, das Sicherheits­risiko für Konsumenten zu minimieren".

Die den Akku betreffende Aktualisierung ist für Samsung nur eine weitere Maßnahme, die Nutzung des Galaxy Note 7 so "unattraktiv" wie möglich zu machen. So wurde die Mitnahme des Smartphones im Flugzeug beispielsweise von vielen inter­nationalen Airlines verboten. Vor Reiseantritt werden Nutzer - je nach Reiseziel - nochmals per E-Mail über das Verbot informiert, wie eine teltarif.de vorliegende E-Mail zeigt:

"Das Samsung-Smartphone Galaxy Note 7 wurde von der US-Luftfahrt­behörde komplett aus dem Luftverkehr verbannt. Von den US-Behörden wird das Telefon aufgrund der erhöhten Brandgefahr als "verbotenes gefährliches Material" betrachtet und es droht bei Zuwiderhandlung, neben der Beschlagnahmung des Gerätes, eine Strafe für den Besitzer. Inzwischen verbieten weltweit weitere Flug­gesell­schaften die Mitnahme des Samsung Galaxy Note 7."

Geld zurück oder Galaxy S7 (Edge) als Ersatz

Samsung bietet die Möglichkeit, das Note 7 dem Händler zurückzugeben und das Geld für das Gerät zurück­erstattet zu bekommen. Besitzer können ihr Note 7 aber auch gegen ein Galaxy S7 (Edge) eintauschen und erhalten dann die Differenz zwischen den Kaufpreisen. Laut Hersteller sind bisher zwei Drittel aller Note 7 in Europa zurück­gegeben worden.

"Unsere oberste Priorität ist die Sicherheit unserer Kunden. Das neue Akku-Software-Update wurde mit dem Ziel entwickelt, alle Note-7-Kunden daran zu erinnern, ihr Gerät schnellstmöglich im Rahmen des Note-7-Rückgabeprogramms zu tauschen. Wir möchten uns nochmals dafür entschuldigen, nicht dem hohen Qualitätsstandard entsprochen zu haben, den unsere Kunden von Samsung gewohnt sind. Wir bedanken uns bei allen betroffenen Kunden und Partnern aufrichtig für ihr Verständnis und ihre Unterstützung," sagt Martin Börner, Deputy President Samsung Electronics GmbH.

Informationen zum Rücknahme­prozess des Samsung Galaxy Note 7 haben wir in einer weiteren Meldung zusammen­gefasst.