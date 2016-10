Galaxy C9 Pro: Erstes Samsung-Smartphone mit 6 GB RAM

Das Samsung Galaxy C9 Pro hat eine 16-Megapixel-Kamera für Selfies. Samsung hat sein neues Phablet Galaxy C9 Pro vorgestellt und legt damit sowohl bei der Bildschirmdiagonalen als auch beim Arbeitsspeicher eine Schippe drauf. Die Zahl "6" ist bei diesem Mobilgerät omnipräsent, denn es gibt ein 6 Zoll großes Display, einen 6 GB umfassenden RAM und Android 6.0.1 als Betriebssystem. Auch für Selfie-Fans dürfte das Galaxy C9 Pro interessant sein, denn sowohl hinten als auch vorne gibt es eine Kamera mit 16 Megapixeln zu verzeichnen. Die restlichen Spezifikationen lesen sich ebenfalls ordentlich.

Galaxy C9 Pro: Samsung erweitert sein Phablet-Portfolio

Bekanntermaßen steckt der Smartphone-Marktführer derzeit mit seinem Oberklassemodell Galaxy Note 7 in der Klemme, auch deshalb ist ein weiteres Phablet des südkoreanischen Elektronikkonzerns eine gute Idee. Wer auf die Marke Samsung viel Wert legt, und einen möglichst großen Bildschirm möchte, dürfte beim Galaxy C9 Pro gut aufgehoben sein. Das 6 Zoll messende Super-AMOLED-Panel beherbergt 1920 mal 1080 Pixel. Mit einer Dicke von 6,9 Millimetern ist das Mobilgerät sogar um einen Millimeter schlanker als das Galaxy Note 7.

Die Spezifikationen des Galaxy C9 Pro

Das Samsung Galaxy C9 Pro kommt mit 6 GB RAM. Auch wenn es sich bei diesem Phablet um das erste Samsung-Smartphone mit 6 GB RAM handelt, ist es trotzdem in der Mittelklasse positioniert. Das belegt der verbaute Chipsatz Snapdragon 652, der über acht Kerne (4x Cortex-A72 und 4x Cortex-A53) sowie eine Adreno 510 als GPU verfügt. Der interne Speicher wurde mit 64 GB bestückt, er kann via microSD-Karten mit bis zu 256 GB Kapazität aufgestockt werden. Die 16-Megapixel-Hauptkamera wartet mit einer Blende von f/1.9 und Dual-LED-Blitz auf, auch für Selfies gibt es eine 16-Megapixel-Kamera. Ein Fingerabdrucksensor, USB Typ C, WLAN-ac und LTE zählen zur weiteren Ausstattung. Der Akku wurde mit 4000 mAh bestückt.

Preis und Verfügbarkeit des Galaxy C9 Pro

Bei der Vorstellung in China gab Samsung eine UVP von 3199 Yuan an, was umgerechnet etwa 434 Euro sind. Am 11. November wird das Galaxy C9 Pro in den chinesischen Handel kommen. Als Farben stehen Gold und Rosegold zur Auswahl. Bezüglich einer etwaigen Einführung in Deutschland gibt es derzeit noch keine Informationen.