Im Zuge der Herbststars-Aktion schenkt Samsung Käufern von ausgewählten Produkten einen Best-Choice-Gutschein in Höhe von bis zu 150 Euro. Die Aktion startet am 2. November. Wir haben die Details.

Samsung Herbststars-Aktion Die Kollegen von MyDealz haben mal wieder Informationen zu der nächsten Aktion von Samsung ausgegraben. Demnach schenkt der Hersteller Käufern von ausgewählten Produkten einen Best-Choice-Gutschein in Höhe von bis zu 150 Euro. Voraussetzung ist, dass die teilnahme­berechtigten Samsung-Produkte werden zwischen dem 2. und dem 19. November gekauft und spätestens bis zum 3. Dezember auf der Aktions­seite vom Partner Marken­mehrwert registriert werden. Bei der Registrierung müssen Kunden nicht nur ihre persönlichen Daten wie Name und Adresse angeben, auch der Kaufbeleg muss hochgeladen werden.

Die Geräte können im (Online-)Handel erworben oder über eine Vertrags­verlängerung über den Mobilfunk­anbieter bezogen werden. An der Aktion können Käufer über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland teilnehmen. Für folgende Samsung-Produkte gibt es einen Gutschein:

Der Best-Choice-Gutscheincode wird im Anschluss an die Registrierung innerhalb von 45 Werktagen an die bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse des Teilnehmers gesandt. Samsung behält sich wie immer das Recht vor, den Aktions­zeitraum vorzeitig zu verkürzen, sollte das für die Aktion eingeplante Budget erschöpft sein. Der Gutschein von Best Choice hat eine Gültigkeit von 3 Jahren ab Ausstellungsjahr und lässt sich bei über 500 unterschiedlichen Anbietern in mehr als 30 Ländern einlösen. Darunter unter anderem myToys, Ikea, H&M, Karstadt, Rossmann, Zalando, Cinemaxx und Conrad. Die Online-Shops von Amazon, Media Markt und Saturn akzeptieren den Universal­gutschein nicht.

Gutschein einlösen: So geht's

Damit der Gutschein eingelöst werden kann, muss der Universal­gutschein von Best Choice in einen Gutschein für einen ausgewählten Anbieter umgewandelt werden. Das funktioniert über die Webseite von Cadooz. Unter https://einloesen.cadooz.com/ müssen Nutzer den Gutscheincode in das dafür vorgesehene Feld eingeben. Anschließend wählen sie eine Prämie, also einen Shop ihrer Wahl aus, und geben eine Lieferadresse an, an die der umgewandelte Gutschein geschickt werden soll. Alternativ kann der Gutschein auch per E-Mail angefordert werden.

Praktisch: Aus dem Best-Choice-Gutschein lassen sich mehrere Gutscheine für unter­schiedliche Shops erstellen. Wichtig ist nur, dass die auf den Gutscheinen aufgebuchte Summe die Gesamtsumme des Best-Choice-Gutscheins nicht übersteigt. Den individuellen Wert eines Gutscheins können Nutzer in 5-Euro-Schritten manuell im Einlöse­prozess angeben.

Informationen zur Herbststars-Aktion stellt Samsung auf seiner Aktionsseite bereit, die ab dem 2. November aufrufbar ist.