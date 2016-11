Remix IO+: TV-Box mit Android Nougat und mehr Leistung

Nutzer können Plus-Variante der Remix-IO-Box ordern Erst kürzlich hatten wir über die Kickstarter-Kampagne der TV-Box Remix IO berichtet, nun hat der Hersteller die Crowdfunding-Aktion erweitert und stellt mit Remix IO+ eine aufgebohrte Fassung des Streaming­clients bereit. Umgerechnet kostet die Box 124,50 Euro - Versand nach Deutschland inklusive.

Bei Remix IO bzw. IO+ handelt es sich um eine TV-Box, auf der das Android-Derivat Remix OS läuft. Zudem kann der Nutzer per Druck auf die Fernbedienung jederzeit zu Android TV wechseln. Während bei der Standardvariante Remix IO ausreichend leistungsfähige Hardware verbaut wurde, um 4K-Videos wiederzugeben, geht der Hersteller bei der Remixbox mit dem Zusatz IO+ einen Schritt weiter und setzt auf potentere Hardware. In der Folge können Nutzer UHD-Videos mit einer Farbtiefe von 10 Bit wiedergeben.



Preis und Auslieferung

Als CPU kommt ein Hexacore-Prozessor zum Einsatz. Des Weiteren sind eine stärkere GPU (Mail T864) und 4 GB statt nur 2 GB RAM an Bord. Der interne Speicherplatz beträgt bei der IO+-Variante 32 GB. In puncto Anschlüsse gibt es ebenfalls Verbesserungen zu vermelden. So haben nun zwei USB-3.0-Ports und Gigabit-Ethernet Einzug erhalten. Die Streaming-Box wird zusammen mit einer Fernbedienung ausgeliefert.

Interessenten können sich über die Seite von Kickstarter weiter über das Projekt informieren. Für Remix IO+ werden samt Versandgebühren nach Deutschland umgerechnet 124,50 Euro fällig. Im Unterschied zur leistungsschwächeren Remix-IO-Box ist die Highend-Variante rund 25 Euro teurer. Als Zahlungsmittel werden nur Kreditkarten akzeptiert. In Zusammenhang mit Kickstarter und anderen Crowdfunding-Plattformen ist noch interessant zu wissen, dass Kampagnen trotz Finanzierungserfolg immer noch scheitern können, wenn es etwa bei der Produktion zu unvorhergesehen Problemen kommt. Im Unterschied zur Remix-IO-Box, die im März 2017 ausgeliefert werden soll, wird als Liefertermin für Remix IO+ Mai 2017 angegeben.

Weitere Informationen zum Produkt haben wir in unserer Ursprungs­meldung zur Remix-IO-Box für Sie zusammengestellt.