Snapdragon 427, 626 & 653: Neue Chips mit Features der 800er-Serie

Der Chiphersteller Qualcomm hat eine Reihe neuer Mittelklasse-Prozessoren vorgestellt, die unter anderem LTE Cat 7 und WLAN-ac an Bord haben.

Neue Mittelklasse-Chips aus dem Hause Qualcomm Mit den Mittelklasse-Prozessoren Snapdragon 427, 626 und 653 hat Qualcomm Chips angekündigt, die von den Highend-Prozessoren der 800er-Serie profitieren sollen.

Alle Chips sind mit dem LTE-Modul X9 LTE (Cat. 7) ausgestattet, das eine Geschwindigkeit von bis 300 MBit/s im Download ermöglicht, im Upload sollen maximal 150 MBit/s möglich sein. Im Vergleich zum Vorgänger (X8 LTE) macht das X9-LTE-Modul im Upload einen Sprung von 100 auf 150 MBit/s. Laut Qualcomm würden die Highend-SoCs der 800er-Serie auf die neuen Chips positiv abfärben:

Snapdragon 653

Beim Snapdragon 653 handelt es sich um eine leistungsstarke Neuvorstellung, die das RAM-Maximum hochsetzt. Für die nötige Rechenkraft setzt Qualcomm auf eine Octa-Core-CPU, wobei die Kerne mit bis zu 1,95 GHz getaktet werden können. Für die Grafikberechnung kommt die Adreno 510 GPU zum Einsatz, die eine Displayauflösung von bis zu 2560 mal 1600 Pixel ermöglicht. Im Vergleich zum Vorgängermodell 652 wurde die maximale RAM-Größe von 4 auf 8 GB erweitert. Für eine hohe Flexibilität können OEMs bei ihren Smartphones auch Dual-SIM-LTE zum Einsatz bringen. Schnelle Anbindung zum Internet soll über WLAN-ac möglich sein.

Snapdragon 626

Mit dem Snapdragon 626 gibt es einen weiteren Zuwachs in der 600er-Prozessorfamilie. Im Unterschied zum 653 (28 nm) setzt Qualcomm hier auf eine 14-nm-Fertigung. Als zentrale Recheneinheit kommt ein Octa-Core mit einer Taktung von bis zu 2,2 GHz zum Einsatz. Die Adreno 506 GPU verspricht eine maximale Auflösung von 1920 mal 1200 Pixel. Neben der Möglichkeit für OEMs, LTE-Dual-SIM zu implementieren, ist auch WLAN-ac an Bord.

Snapdragon 427

Den leistungsschwächsten Prozessor hat Qualcomm mit dem Snapdragon 427 neu vorgestellt. Die Rechenkraft bezieht der SoC von einer Quad-Core-CPU, dessen Kerne mit bis zu 1,4 GHz getaktet sind. Der Grafikchip Ardeno 308 ermöglicht eine maximale Displayauflösung von 1280 mal 800 Pixel.

Die neuen Chips der 600er-Serie sollen noch bis Ende 2016 in ersten Smartphone zum Einsatz kommen. Bis zur Marktreife des Snapdragon 427 soll es noch etwas länger dauern, die ersten Handys mit dem Chip sollen Anfang 2017 auf den Markt kommen.

Mit den neuen SoCs möchte der Chiphersteller an die Erfolge anknüpfen, die der Konzern mit der 600er-Serie in den vergangenen 12 Monaten eingefahren hat. So haben über 400 Hersteller das 600er-Chipset bei ihren Modellen zum Einsatz gebracht bzw. werden die Geräte noch ausliefern.