DHL, DPD, Hermes & Co.: Das können die Apps der Paketdienste

Übersicht Paketdienst-Apps und DHL

In Deutschland kämpfen seit vielen Jahren diverse Paketdienstleister darum, dem Platzhirsch DHL Marktanteile abzujagen. Das Logistik-Wesen ist dabei komplett digitalisiert und vernetzt - dies hat für den Kunden den Vorteil, dass er viele Dienstleistungen online buchen und den Weg seiner Sendung mitverfolgen kann.

Durch den Siegeszug von Smartphones und Tablets verlegen die Paket-Dienstleister ihre Services vermehrt auf Mobilgeräte. Ein Großteil der Paket-Logistiker bietet dafür Apps für iOS und Android an. In unserer Übersicht stellen wir die Apps der wichtigsten in Deutschland tätigen Paketdienstleister vor und verraten, was der Kunde per App erledigen kann.

DHL App mit Sendungsverfolgung

Die Sendungsverfolgung ist und bleibt ein zentrales Element aller Paket-Apps, auch beim unangefochtenen Platzhirsch DHL der Deutschen Post. Dazu enthält die App einen Barcode-Scanner. Bis zu zehn Sendungen lassen sich speichern und verwalten, die App sendet auch Push-Mitteilungen über den aktuellen Status der Sendung.

Wer als Kunde bei DHL registriert ist, kann 100 Sendungen verwalten, außerdem können die Pakete in die Kategorien "zu mir" und "von mir" eingeteilt werden. Der Kunde kann Porto für Päckchen- und Paketversand innerhalb Deutschlands und der EU in der App erwerben und Abhol-Aufträge buchen. Die App greift dazu auch auf das Adressbuch des Smartphones zu. Bezahlt werden kann mit dem Smartphone über den Post-eigenen Bezahlservice Postpay.

Über die App kann der Nutzer die nächstgelegene Postfiliale, Post-Agentur oder Packstation finden. Der Portorechner berechnet das Porto für die wichtigsten Post-Produkte. Außerdem kann der Nutzer den Kundenservice per Telefon, Facebook, Twitter oder per Service-Chat innerhalb der App kontaktieren.