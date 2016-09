Outdoor-Smartphone mit Android und Dual-SIM

Smartphone soll sich besonders für den Outdoor-Einsatz eignen Der Händler Pearl ist für seine ausgefallenen Technik-Produkte bekannt. Mit einem neuen Outdoor-Smartphone samt Dual-SIM-Funktion versucht der Anbieter möglichst viele Funktionen in einem Gerät zu vereinen. Der Verkaufspreis für das simvalley mobile SPT 210 liegt bei 129,90 Euro.

In dem simvalley mobile SPT 210 hat der Hersteller den Quadcore-Prozessor Mediatek MT6580 mit einer Taktung von 1,3 GHz je Kern und 1 GB RAM verbaut. Das 2,45 Zoll kleine Display löst mit 240 mal 320 Pixel auf. Als vorinstalliertes Betriebssystem kommt Android 5.1 zum Einsatz.

Kamera und Outdoor-Funktionalität

Für Schnappschüsse hat der Hersteller eine Hauptkamera mit 2 Megapixel verbaut. Die so entstandenen Fotos landen anschließend auf dem 8 GB kleinen Festspeicher, der sich per mircoSD-Speicher­karte um bis zu 32 GB erweitern lässt.

Pearl vermarktet das Gerät als Zweit-Smartphone für den Einsatz im Outdoor-Bereich. Aufgrund der Schutzklasse IP65 soll auch Regenwetter und das Einwirken von Staub dem Handy nichts ausmachen. Das SPT 210 wirkt durch das dicke Schutzgehäuse etwas klobig. Der Akku mit 900 mAh soll eine Standbyzeit von bis zu 100 Stunden ermöglichen.

Dual-SIM und Netzwerk

Als einen weiteren Mehrwert stellt der Anbieter die Dual-SIM-Funktionalität heraus. So können Anwender zwei SIM-Karten parallel in dem Gerät verwenden - und müssen dabei auch nicht auf die gleichzeitige Nutzung einer Speicher­karte verzichten. Über einen Zugang zu LTE-Internet verfügt das Smartphone nicht, stattdessen klinken sicher Nutzer per 3G (HSPA+) ins mobile Datennetz ein. In den eigenen vier Wänden kann eine Verbindung zum Internet per WLAN (802.11 b/g/n) aufgebaut werden. Per Bluetooth 4.0 lässt sich das Smartphone mit anderen Geräten koppeln.

Verfügbarkeit und Preis

Interessenten können das Smartphone zum Preis von 129,90 Euro etwa im Online-Shop von Pearl erwerben.