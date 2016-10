Glasfaser: Anschlussbuchung wie im App-Store

Opengiga: Glasfaser soll erschwinglich werden (Symbolbild) In dieser Podcast-Episode sprechen wir über Open Access bei Glasfaser und Fiber-Internet per Richtfunk. Wer sich die neue Podcast-Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per RSS-Feed abonnieren.

Glasfaser per Richtfunk und Bestellung des Anschlusses wie im App-Store

Glasfaser-Internet per Richtfunk klingt spannend, aus diesem Grund hat sich Thorsten das Modell genauer angesehen und berichtet in dieser Ausgabe ausführlich über seine Eindrücke. Konkret war er für teltarif.de in NRW, um das Breitband-per-Funk-Angebot des Anbieters Servario Networks unter die Lupe zu nehmen. Dort können Nutzer in ausgewählten Gemeinden schnelles Internet per Funk empfangen. Welche Kosten dafür entstehen und wie hoch der Installationsaufwand ist, klären wir im Podcast und in diesem Artikel ausführlich.

Im zweiten Teil der Sendung sprechen wir über das Projekt Opengiga, welches Nutzern kostengünstig Zugang zu Glasfaserinternet ermöglichen soll. Während die Anschlusslegung bei Glasfaser häufig mit hohen Kosten für den einzelnen Anwender verbunden ist, möchte Viaeuropa Deutschland, der Betreiber der Open-Access-Plattform, die bestehende Struktur in Deutschland aufbrechen. Ob das Vorhaben gelingen kann und welches System dahintersteckt, erklärt Daniel. Weitere Hintergründe zu Opengiga können Sie in diesem Artikel in Erfahrung bringen.

teltarif.de-Podcast feiert einjähriges Bestehen: Feedback erwünscht!

Am 30. Oktober 2015 haben wir die erste Folge des "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcasts online gestellt. Nun bereiten wir die Jubiläums­folge vor und bitten Sie um Mithilfe: Senden Sie uns Ihre Grüße und Feedback als mp3-Audiobotschafen per E-Mail; diese sollten nicht länger als eine Minute sein. Zur Aufnahme können Sie einfach die Diktiergerät­funktion auf Ihrem Smartphone verwenden. Die Audio-Grüße werden wir in der Jubiläumsfolge einspielen. Vielen Dank im Voraus.

