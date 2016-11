Gerät kostet wohl um die 480 Dollar

Eine verbesserte Version des als Flaggschiffkiller beworbenen OnePlus 3 könnte bereits am 14. November präsentiert werden. Der Vorstellungstermin für das OnePlus 3T wurde in einem Post auf dem chinesischen Microblogging-Dienst Weibo geleakt, wie die Tech-Webseite gsmarena.com berichtet. Das Launch-Event könnte in der englischen Hauptstadt London abgehalten werden. Neben dem voraus­sichtlichen Präsentationszeitpunkt gibt es auch Details zum Preis des Geräts. So soll das OnePlus 3T laut einer früheren Enthüllung für knapp 480 Dollar angeboten werden.

Alle bekannten Informationen zu dem kommenden OnePlus-3-Nachfolger haben wir in einer weiteren Meldung für Sie zusammengestellt.