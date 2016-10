OnePlus 3T: Verbesserte Version des Flaggschiff-Killers teurer

Gerüchte um neues Modell des OnePlus 3 Erst Mitte Juni hat OnePlus sein aktuelles Smartphone, das OnePlus 3, veröffentlicht. Das Interesse an diesem Handheld war sehr groß, vor den wenigen Pop-Up-Stores, in denen das Smartphone schneller als bei einer Online-Bestellung zu haben war, bildeten sich Warteschlangen wie bei einem iPhone-Verkaufsstart. Jetzt, nicht einmal ein halbes Jahr später, gibt es jedoch Gerüchte um einen Nachfolger.

Einmal mehr ist es Evan Blass, der auf Twitter vorab durchgesickerte Informationen zu einem neuen Smartphone von OnePlus verbreitet. Das Gerät soll die Bezeichnung OnePlus 3T bekommen, was darauf hindeutet, dass es sich nicht etwa um ein völlig neues Handy, sondern um eine verbesserte Version des bereits bekannten Modells handelt.

Neues Modell mit verbessertem Prozessor

Unter anderem will OnePlus seinem neuen Flaggschiff-Killer, wie das Unternehmen seine Smartphones gerne bezeichnet, den Qualcomm Snapdragon 821 als Prozessor mit auf den Weg geben. Das OnePlus 3 hat noch den seinerzeit aktuellen Snapdragon 820 an Bord, der bei normaler Nutzung auch in den kommenden Jahren noch den Anforderungen der meisten Smartphone-Nutzer gewachsen sein sollte.

Blass berichtet allerdings auch, dass das OnePlus 3T rund 80 US-Dollar teurer als das OnePlus 3 werden soll. Geht man davon aus, dass sich die Euro-Preise in ähnlicher Form verändern, so könnte das neue Modell hierzulande beispielsweise für 479 Euro verkauft werden. Allein der Umstieg auf die neue Qualcomm-CPU rechtfertigt diesen Aufpreis allerdings kaum.

Weitere Änderungen unklar

Nun wäre es - falls sich die durchgesickerten Informationen bestätigen - denkbar, dass OnePlus noch weitere Verbesserungen gegenüber seinem bisherigen Smartphone-Modell vornimmt. Denkbar wäre eine Dual-Kamera. Möglicherweise integriert der Hersteller aber auch mehr LTE-Frequenzbereiche als bisher ins gleiche Modell. Auch Stereo-Lautsprecher wären denkbar, um nur einige Beispiele zu nennen.

Andererseits ist es möglich, dass auch OnePlus mit seinen Produkten künftig mehr Geld verdienen will als in der Vergangenheit. Noch aber fehlt aber eine offizielle Bestätigung des Herstellers dafür, dass das OnePlus 3T überhaupt auf den Markt kommt. Evan Blass rechnet seinem Tweet zufolge aber auch nicht unbedingt zwingend damit, dass das neue Modell kurzfristig veröffentlicht wird. Ins Weihnachtsgeschäft gehen die Chinesen demnach wohl mit dem OnePlus 3, das wir im Rahmen einer weiteren Meldung auch einem Test unterzogen haben.