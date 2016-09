Alles Wissenswerte zum Start von o2 Free

Bereits kommende Woche gehen bei Telefónica die neuen o2-Free-Tarife an den Start. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die Quasi-Datenflat.

o2 Free: Nutzer können neue Tarife ab 5. Oktober buchen In dieser Podcast-Episode sprechen wir über alles Wissenswerte zu den neuen o2-Free-Tarifen. Wer sich die neue Podcast-Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per RSS-Feed abonnieren.

Free-Tarife: Was geht mit 1 MBit/s, UMTS bei Drosselung und Auslandsnutzung

Telefónica startet mit den neuen Tarifen o2 Free S, M, L und XL eine kleine Revolution. Zum vergleichsweise günstigen Monatspreis von 24,99 Euro beim Tarif Free S erhalten Nutzer eine LTE-Allnet-Flat mit einem Clou. So rauschen Nutzer nach dem Verbrauch des Inklusivvolumens (1 GB bei Free S) nicht direkt in eine Drossel mit einer Bandbreite von wenigen kBit/s, sondern surfen mit 1 MBit/s weiter. Allerdings müssen Anwender dann auf das LTE-Netz verzichten und werden auf das UMTS-Netz des Anbieters zurückgestuft.

Doch auch abseits der reinen Tarifkonditionen klären wir Fragen rund um den Umstieg auf das neue Tarifangebot. Dabei sprechen wir auch über ein mögliches Upgrade eines Schnäppchentarifs auf die verbesserten o2-Free-Konditionen. Und auch die tariflichen Bedingungen im EU-Ausland kommen im Podcast zur Sprache.

Erscheinungsweise und Feedback

Der "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcast erscheint alle 14 Tage. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns über Ihr Feedback in den Kommentaren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Informationen und einen Überblick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Übersichtsseite.

Podcast direkt anhören und abonnieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren