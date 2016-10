o2: Free-Tarife mit vergünstigter Grundgebühr

o2 Free: Durch Aktion können Nutzer bei Grundgebühr sparen Frühentschlossene Kunden zahlen bei den "großen" o2-Free-Tarifen innerhalb der ersten 12 Monate weniger Grundgebühr, sofern sie sich für eine Bestellung über die Webseite des Anbieters entscheiden.

Mit o2 Free bietet Telefónica eine neue Tariffamilie an, die sich im Wesentlichen durch das 1-MBit/s-Feature vom restlichen Markt absetzt. Seit dem 5. Oktober können Interessenten die Tarife buchen oder die Free-Konditionen für fünf Euro monatlich auf ihren bestehenden Blue-All-in-Tarif per Free Pack aufbuchen. Für Interessenten, die den Tarif online abschließen, gewährt o2 bei den Tarifen o2 Free M, L und XL einen monatlichen Rabatt in Höhe von fünf Euro innerhalb der ersten 12 Monate. Dazu muss die Online-Buchung des Tarifs bis spätestens 18. Oktober erfolgen.

Dieser Preisvorteile ergibt sich bei o2 Free M, L und XL

Der Tarif o2 Free M (2 GB mit LTE Max.) schlägt monatlich regulär mit 34,99 Euro zu Buche. Durch den Online-Vorteil reduziert sich die monatliche Grundgebühr bei Free M auf 29,99 Euro - zumindest innerhalb des ersten Vertragsjahres. Rechnerisch zahlen Anwender im Schnitt 32,49 Euro pro Monat, wenn man die Mindestvertragslaufzeit anlegt.

o2 Free: Nutzer können "große" Tarife vergünstigt buchen Der Tarif o2 Free L (4 GB mit LTE Max.) schlägt monatlich regulär mit 44,99 Euro zu Buche. Durch den Online-Vorteil reduziert sich die monatliche Grundgebühr bei Free L auf 39,99 Euro - zumindest innerhalb des ersten Vertragsjahres. Rechnerisch zahlen Anwender im Schnitt 42,49 Euro pro Monat, wenn man die Mindestvertragslaufzeit zu Grunde legt.

Der Tarif o2 Free XL (8 GB mit LTE Max.) schlägt monatlich regulär mit 54,99 Euro zu Buche. Durch den Online-Vorteil reduziert sich die Grundgebühr bei Free XL auf 49,99 Euro - zumindest innerhalb des ersten Vertragsjahres. Rechnerisch zahlen Anwender im Schnitt 52,49 Euro pro Monat, im Bezug auf die Mindestvertragslaufzeit.

Der Aktionsvorteil lässt sich bei den genannten Tarifen übrigens nicht in Kombination mit der Vergünstigung Junge Leute buchen, weshalb eine zusätzliche Ersparnis nicht möglich ist. Für den günstigsten Tarif Free S gibt es keinen speziellen Aktionsrabatt. Allerdings können Nutzer den Tarif in der Junge-Leute-Variante buchen und sparen so innerhalb der Mindestvertragslaufzeit monatlich fünf Euro. Wer die Tarife in der Flex-Variante bucht, erhält keinen monatlichen Online-Rabatt.

Aktionsweise mehr Datenvolumen

Zum Start der neuen Free-Tarife erweitert o2 bei den Free-Tarifen auch das Datenvolumen und stellt etwa bei M und L je 1 GB Highspeed-Volumen pro Monat mehr zur Verfügung.

Besonders groß fällt der Volumenbonus bei dem Free XL aus, der aktionsweise 3 GB mehr Highspeed-Traffic beinhaltet. Laut der o2-Webseite sollen die Tarife mit zusätzlichem Volumen aus der Aktion "Nur für kurze Zeit" erhältlich sein. Im Vorfeld des o2-Free-Launchs hatte Telefónica übrigens kommuniziert, dass der monatliche Trafficbonus bei Buchung des Tarifs Free S (1 GB statt 200 MB) bis zum 31. Dezember 2016 gelten würde. Vermutlich lässt sich dieser Stichtag auch auf das Zusatzvolumen bei den anderen Tarifen übertragen.

In einem weiteren Artikel hatten wir über o2-Tarife berichtet, die ebenfalls von LTE Max. (bis zu 225 MBit/s) profitieren und nicht der Free-Tariffamilie entstammen.