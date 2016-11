o2 Free jetzt mit 10 Euro Rabatt

o2 Free mit doppeltem Rabatt buchbar In dieser Woche wurde bekannt, dass der Provider mobilcom-debitel ab sofort auch den Tarif o2 Free vermarktet - mit einem Rabatt von 10 Prozent auf den regulären Preis von o2. Jetzt legt o2 nach und gewährt seinen Neukunden an diesem Wochenende nicht nur die üblichen 5 Euro Online-Rabatt pro Monat im ersten Jahr, sondern noch einmal 5 Euro Aktionsrabatt pro Monat für ein Jahr. Die monatlichen Kosten für den o2-Free-Tarif sinken dadurch bei einer Online-Bestellung an diesem Wochenende um 10 Euro im ersten Jahr bzw. rechnerische 5 Euro über die Gesamtlaufzeit.

Allerdings gilt der Weekend Deal nicht für alle Tarife. So nimmt o2 generell den kleinsten der o2-Free-Tarife, den o2 Free S, von derartigen Rabatten aus. Er bietet den Kunden derzeit 1 GB Datenvolumen mit bis zu 225 MBit/s. Nach Verbrauch des Volumens kann der Kunde bis zum Ende des Abrechnungsmonats mit bis zu 1 MBit/s im Downstream weitersurfen, hat dann jedoch keinen Zugriff mehr auf das LTE-Netz von o2.

Wer jedoch den Tarif o2 Free M bucht, bekommt nicht nur 2 GB schnelles Datenvolumen im LTE-Netz, sondern auch den angesprochenen Rabatt. Statt monatlich 34,99 Euro zahlt der Kunde im ersten Jahr somit dann nur 24,99 Euro pro Abrechnungsmonat. Auch Anschlusskosten fallen nicht an. Der rechnerische Preis pro Monat liegt somit auf die Mindestvertragslaufzeit gesehen bei 29,99 Euro. Zum Vergleich: Bei mobilcom-debitel liegt der rechnerische Preis bei 31,49 Euro.

Aktion nicht bei kurzer Vertragslaufzeit

Ebenfalls inklusive ist der Weekend Deal bei den Tarifvarianten o2 Free L und o2 Free XL. Wichtig dabei: Rabattiert werden grundsätzlich nur die Tarife mit einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren. Die Varianten mit kurzer Laufzeit von nur einem Monat müssen nicht nur komplett ohne die Aktionen auskommen, sondern kosten monatlich auch noch 5 Euro mehr. Auch eine Anschlusskostenbefreiung gibt es nicht. Zum direkten Vergleich: Während Laufzeitkunden für den o2 Free M rechnerisch 29,99 Euro zahlen, müssen Kunden mit kurzer Vertragslaufzeit 39,98 Euro sowie 29,99 Euro Bereitstellungskosten entrichten. In allen o2-Free-Tarifen ist darüber hinaus eine unlimitierte Telefonie-Flatrate für Gespräche ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz enthalten. Zudem können SMS ohne Limitierung verschickt werden.Die Tarife verfügen auch über eine Roaming-Telefonie- und SMS-Flatrate im EU-Ausland und 1 GB des Datenvolumens können monatlich im EU-Ausland genutzt werden.

Inzwischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, echte mobile Datenflatrates zu buchen. Wir haben diese Anfang der Woche zusammengestellt.