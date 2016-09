Nokia erreicht 1 TBit/s per Glasfaser

Per Glasfaser können extrem hohe Datenübertragungswerte erzielt werden. Nokia hat zusammen mit der Deutschen Telekom einen neuen Rekord bei der maximalen Übertragungsrate per Glasfaser aufgestellt. Bis zu 1 TBit/s sollen damit möglich gewesen sein. Mit einer neuen Modulationstechnik, die Probalistic Constellation Shaping genannt wird, haben die beiden Forschungsabteilungen von Nokia und Telekom, Nokia Bell Labs und T-Labs, zusammen mit der Technischen Universität München in einem Feldtest nach eigenen Aussagen einen neuen Rekord mit Bezug auf die maximale Übertragungskapazität aufgestellt. Genutzt wurde das Glasfasernetz der Telekom. Bis zu 1 TBit/s sollen so erreicht worden sein. Das sei nahe am theoretischen Maximum der Übertragungsmöglichkeit eines Glasfaserkanals.

Am Montag möchte Nokia die genauen Ergebnisse auf der ECOC (European Conference on Optical Communication) 2016 in Düsseldorf präsentieren. Bei der Konferenz handelt es sich um ein Treffen, bei dem es ausschließlich um die per Licht übertragene Telekommunikation geht.

Auch 5G sendet sehr schnell

Nokia testet zusammen mit der Deutschen Telekom auch 5G-Netze Nokia hat erst vor Kurzem, ebenfalls zusammen mit der Deutschen Telekom, in einem Feldversuch ein 5G-Netz gestestet. Erreicht wurde dabei eine maximale Übertragungsrate von 3,3 GBit/s. Möglich gewesen wären laut Nokia sogar 4,5 GBit. Die beiden Sender/Empfänger waren dabei Kühlschrank-groß. Später sollen sie natürlich in wesentlich kleinerem Format in Smartphones eingesetzt werden.

Die Größe ist aktuell auf den noch unfertigen 5G-Standard zurückzuführen, der eine Verkleinerung deswegen noch nicht erlaubt, weil man am fertigen Produkt keine Änderungen mehr vornehmen könnte. Beeindruckend an dem LTE-Nachfolger ist allerdings nicht nur die maximale Geschwindigkeit, sondern die sehr niedrige Latenz von 1-3 ms, die es sogar Profigamern ermöglichen würde, drahtlos zu spielen.

Obwohl also die drahtlosen Funkverbindungen in den letzten Jahren stark zu DSL-Geschwindigkeiten aufgeholt haben, ist die maximale Übertragungsrate über Glasfaser, zumindest in Testverfahren, ein gutes Stück höher, wie der Versuch von Nokia eindrucksvoll belegt.