Nokia 216: Neues Feature-Phone von Microsoft

Nokia 216 wird sich preislich bei umgerechnet etwa 40-50 Euro einordnen Microsoft hat kürzlich das Nokia 216 vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Feature-Phone mit langer Ausdauer und Handy-typischen Ausstattungs­merkmalen.

Beim Nokia 216 hat Microsoft einen Arbeitsspeicher mit 16 MB RAM verbaut. Das 2,4-Zoll-Farbdisplay löst mit 320 mal 240 Pixel auf. Der 16 MB kleine interne Speicher soll sich per microSD-Speicherkarte um bis zu 32 GB erweitern lassen. Als Betriebssystem kommt MediaTeks Series-30+-Ökosystem zum Einsatz, als Webbrowser ist Opera Mini vorinstalliert. Auf dem Gerät können Nutzer bis zu 2000 Kontakte speichern.

Kamera, FM-Radio und Akku

Kein WLAN, 3G oder LTE: Internetnutzung sehr eingeschränkt

Für ein Low-End-Handy eher ungewöhnlich, stellt Microsoft beim Nokia 216 zwei Kameras zur Verfügung. Sowohl die Haupt- als auch die Frontkamera lösen mit 0,3 Megapixel auf und verfügen beide über einen LED-Blitz. In puncto Multimedia stehen ein FM-Radio-Player und eine MP3- und Video-Wiedergabesoftware bereit. Zudem können Nutzer bei Dunkelheit auf eine eingebaute Taschenlampe zugreifen. Der 1020 mAh große Akku erlaubt eine Standbydauer von bis zu 24 Tagen, wie Microsoft in der Produktbeschreibung verspricht.

Beim Nokia 216 wurde auf die Integration von 3G, LTE und eine WLAN-Schnittstelle verzichtet. Stattdessen können sich Anwender nur per GPRS bzw. EGPRS ins mobile Datennetz einklinken. Die drahtlose Anbindung zu anderen Geräten soll über die Bluetooth-3.0-Schnittstelle gelingen.

Verfügbarkeit und Preis

Preislich dürfte sich das Gerät bei umgerechnet etwa 40 bis 50 Euro einordnen. Das Nokia 216 wird übrigens auch in einer Dual-SIM-Variante auf den Markt kommen. Gerade in Schwellenländern ist Nokia als Marke für günstige Low-End-Geräte noch tief im Bewusstsein der Menschen und hier dürfte Microsoft auch mit dem Nokia 216 punkten wollen. Zu einer Verfügbarkeit in Deutschland hat sich der IT-Konzern noch nicht geäußert. Wir haben bei der Pressestelle angefragt. Update von 17:30 Uhr Laut Microsoft soll das Gerät noch im vierten Quartal 2016 auf den deutschen Markt kommen. Update Ende

Vergangenes Jahr hatte Microsoft mit dem Nokia 230 (Dual-SIM) ein etwas leitstungsstärkeres Feature-Phone vorgestellt, welches über eine 2-Megapixel-Kamera verfügt.