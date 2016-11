All-IP für reine Telefonanschlüsse, HD-TV 2017 & spezielle Smartphones

Liebe Leserinnen und Leser,



die Umstellung aller Telefonanschlüsse auf die All-IP-Technik betrifft nicht nur DSL- und VDSL-Kunden. Auch reine Telefonanschlüsse werden bald auf All-IP umgestellt. Viele Kunden fragen sich, ob ihr altes Analog-Telefon weiter nutzbar sein wird und ob mit Leitungs-Ausfällen zu rechnen ist. Alle Details dazu erläutern wir im Festnetz-Teil dieses Newsletters.

Bald beginnt wieder die Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken. Oft steht ein Smartphone auf dem Wunschzettel, vielleicht sogar eines, das nicht jeder hat. Eine Übersicht besonderer Smartphones haben wir für Sie im Smartphone-Teil des Newsletters zusammengestellt.

Dort finden Sie auch weitere Informationen zur Neuvorstellung des Huawei Mate 9, das nach dem Skandal um das vom Markt genommene Samsung Galaxy Note 7 als heimlicher Ersatz gehandelt wird. teltarif.de wird bei der Präsentation des Mate 9 vor Ort dabei sein und live über das neue Smartphone berichten.

HD-TV kommt 2017 auch terrestrisch per Antenne ins Haus. freenet TV hat die Ausbaupläne bis zum Start im März konkretisiert und verraten, in welchen Regionen das hochauflösende Fernsehen zuerst empfangbar sein wird. Mehr dazu lesen Sie im Abschnitt Broadcast des teltarif.de-Newsletters.

Wir möchten gerne von Ihnen wissen, wie zufrieden Sie mit Ihrem Handy, Smartphone oder Tablet sind und ob Sie Schäden zu beklagen haben. Denn manchmal stellt sich erst nach einer gewissen Nutzungszeit heraus, ob ein neu erworbenes Smartphone oder Tablet genauso haltbar ist wie das zuvor verwendete Gerät. Nehmen Sie dazu an unserer aktuellen Umfrage teil.

Smartphone



Besondere Smartphones im Überblick

Noch sind es einige Wochen bis Weihnachten - doch es wird Zeit, sich um Geschenke Gedanken zu machen. Ein Smartphone ist vielleicht eine gute Idee, aber welches Modell kommt infrage, wenn es etwas Besonderes sein soll? Vielleicht ein besonders robustes Smartphone, oder eins, das Platz für zwei SIM-Karten bietet oder tatsächlich eine aktuelle Android-Version mitbringt? Wir haben sieben Smartphones mit jeweils einer speziellen Eigenschaft für Sie zusammengestellt - diese finden Sie in unserer Übersicht besonderer Smartphones.

Xiaomi in Europa

In Asien gehört der chinesische Hersteller Xiaomi zu den Marktführern unter den Smartphone-Produzenten. Hierzulande verkaufte das Unternehmen seine Handys bislang nicht offiziell, auch wenn Händler die Geräte ab und zu importierten. Denn einige Xiaomi-Smartphones unterstützen mittlerweile alle in Europa relevanten Frequenzbereiche, sodass die technischen Voraussetzungen bereits gegeben sind. Die ersten Xiaomi-Handys haben nun aber ganz offiziell den Weg nach Europa gefunden - in welchem Land sie zuerst erhältlich sind, verraten wir in unserem Bericht zum Europa-Start von Xiaomi.

Smartphone bei Aldi

Aldi hat bald das Sony Xperia E5 mit LTE inklusive einem Aldi-Talk-Starterset im Sortiment. Das Smartphone ist mit einem 5-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 720 mal 1080 Pixel bei einer Pixeldichte von 260 ppi hat. Ab Werk läuft auf dem Sony-Smartphone mit Android 6.0 (Marshmallow) eine vergleichsweise aktuelle Version des mobilen Betriebssystems. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, was das Xperia E5 bei Aldi kostet und wie viel Geld der Interessent sparen kann.

Mediathek-Apps im Überblick

"Sendung verpasst" - mit diesem Slogan werben die TV-Sender für ihre Mediatheken. Über die Mediatheken lassen sich die Inhalte am Smartphone jederzeit im Nachgang abrufen - und das nicht nur von TV-Sendern aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern. Wir haben uns ausgewählte TV-Streaming-Anwendungen fürs Smartphone angesehen und eine umfangreiche Bilder-Übersicht zu Mediathek-Apps zusam­men­ge­stellt.

Event zum Huawei Mate 9

Für Donnerstag, den 3. November hat Huawei zu einem Presse-Event nach München eingeladen, an dem teltarif.de teilnimmt. Dabei besteht kein Zweifel, dass der Hersteller das Huawei Mate 9 als neues Smartphone-Flaggschiff vorstellen wird. Das neue Phablet wird als Alternative zum Samsung Galaxy Note 7 gehandelt, dessen Markteinführung vor einigen Wochen wegen technischer Probleme endgültig abgesagt wurde. In unserem Vorab-Bericht erfahren Sie alle bereits bekannten Details zum Huawei Mate 9 und am Donnerstagabend berichten wir für Sie live von der Vorstellung des Smartphones.

Messaging mit dem Smartphone: WhatsApp ist aktuell die beliebteste Messaging-App. Doch es gibt viele Alternativen, die wir in unserem Ratgeber vorstellen und vergleichen

Mobilfunk



Neue Konditionen bei Tarifhaus

Interessenten können bei Tarifhaus ab sofort auch eine Allnet-Flat mit 4 GB im o2-Netz buchen, zuvor stellte eine Flat mit 3 GB die höchste Tarifstufe dar. Gleichzeitig entfernte der Anbieter die Flat 2000 für Neukunden aus dem Tarif-Portfolio. Mit der monatlichen Kündbarkeit ab Beginn der Laufzeit ist es allerdings bei den neuen Tarifen vorbei und es gibt weitere Verschlechterungen bei gleichzeitig höheren Preisen zu beklagen. Alle Details zu den Veränderungen finden Sie in unserer News zu den Allnet-Flats bei Tarifhaus.

Zum Inhaltsverzeichnis



EU-Roaming ab 2017

Ab Juni 2017 gelten für das EU-Roaming laut einem Medienbericht neue Großhandelspreise, die 2021 erneut sinken könnten. Die Roaming-Zuschläge für Endverbraucher im EU-Ausland sollen im selben Atemzug weitgehend entfallen. In Ausnahmefällen dürfen wohl aber weiterhin höhere Preise berechnet werden. Endgültig verabschiedet ist die Regelung noch nicht. Wie sich das auf die Preisgestaltung der Provider auswirken könnte, zeigen wir in unserem Bericht zum EU-Roaming ab 2017 auf.

Zum Inhaltsverzeichnis



WiFi Calling bei o2

o2 hat als dritter Netzbetreiber nach Vodafone und der Telekom natives WiFi Calling eingeführt - darüber berichtete teltarif.de schon vor einem Monat. Nun bestätigt die Telefónica-Marke offiziell den Start des Dienstes. Dabei stellen sich wie immer einige Fragen: Welche Smartphones unterstützen den Dienst, muss für WiFi Calling von o2 eine spezielle Firmware installiert sein und werden die Gespräche nahtlos ins GSM- und UMTS-Netz übergeben? Alle diese Fragen beantworten wir in unserem Kurztest zu WiFi Calling bei o2.

Zum Inhaltsverzeichnis



Vodafone: Debatte um Tarife

Vodafone-Kunden, die mit der Mobilfunk-Netzqualität unzufrieden sind, können ihre Erfahrungen mit der Mein-Vodafone-App, die für Android, iOS und Windows 10 Mobile zur Verfügung steht, an den Netzbetreiber übermitteln. Der Kunde erhält dafür als Entschädigung 90 GB zusätzliches Datenvolumen, das allerdings nur einen Tag lang nutzbar ist. In unserem teltarif.de-Podcast debattieren wir darüber, ob diese Offerte von Vodafone wirklich sinnvoll ist.

Wie berichtet bietet Vodafone darüber hinaus für Geschäftskunden den Tarif Black Business+ mit einer echten Daten-Flat ohne Drosselung für monatlich 169,95 Euro netto an. Das entspricht einem Bruttobetrag von 202,24 Euro. Nun stellte sich heraus: Es handelt sich um eine Aktion, die vorerst bis zum 30. April 2017 befristet ist. Welche Verschlechterungen danach drohen, lesen Sie in unserer Meldung zur ungedrosselten Daten-Flat bei Vodafone.

Handy-Anrufe auf 0180-Sonderrufnummern sind teuer. Mit der 0180-Telefonbuch-App für iOS und Android können Nutzer schnell und einfach die Ersatz-Festnetzrufnummern von Unternehmen ermitteln und beim Anruf Kosten sparen.

Internet



Gebrauchte Geräte bei Amazon

Amazon bietet seit wenigen Tagen zertifizierte, generalüberholte Elektronik-Artikel an, die preisgünstiger sind als Neuware. Laut Amazon sind die Smartphones, Notebooks, Amazon-Geräte, Spiele-Konsolen und Games sowie Zubehör-Artikel so gut wie neu. Auf die Produkte gibt es eine Garantie von einem Jahr. Wo Sie die Artikel bei Amazon finden, wie viel Geld sich sparen lässt und welche Geräte momentan verfügbar sind, erläutern wir in unserem Bericht zu generalüberholten Artikeln auf Amazon.

Zum Inhaltsverzeichnis



Lahmes Internet bei Vodafone

Seit Monaten beschweren sich im Vodafone-Forum DSL-Nutzer über einen lahmen Downstream und viel zu hohe Ping-Zeiten, und das überwiegend in den Abendstunden zwischen 20 und 22 Uhr. Manche Nutzer können in dieser Zeit nur einen Bruchteil der versprochenen Bandbreite nutzen, Online-Spieler sind ganz besonders betroffen. Gemunkelt wird über eine unzureichende Anbindung an das Telekom-Netz oder ein überlastetes Backbone. Vodafone hat sich dazu nun geäußert und gelobt Besserung.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue HomeServer von AVM

Mit dem 1&1 HomeServer Speed und dem 1&1 BusinessServer stehen den Kunden des Providers zwei neue VDSL-Router zur Auswahl. Dabei handelt es sich um die FRITZ!Box 7560 und die FRITZ!Box 7580 von AVM, die wir bereits in Tests begutachtet haben. Welche Ausstattung die neuen 1&1-Router bieten, wer sie bestellen kann und was sie kosten, haben wir in unserer Meldung zu den neuen 1&1-HomeServern zusammengestellt.

Immer informiert über die neuesten DSL-Topangebote: Unsere Übersicht der aktuellen DSL-Flatrate-Aktionen.

Broadcast



Aktion bei Telekom Entertain

Die Telekom startet auf ihrer neuen Entertain-Plattform eine Promotion für den Pay-TV-Kanal National Geographic. Er ist bis Mitte Dezember ohne Aufpreis verfügbar und in dieser Zeit in SD- und HD-Qualität abrufbar. Die Aktion gilt für alle Entertain-Kunden - also auch jene, die noch die alte Plattform nutzen. Interessant ist die Offerte beispielsweise deswegen, weil der National Geographic Channel ab dem 13. November die US-Serie "Mars" zeigt. Welche Features allerdings nur auf der neuen Entertain-Plattform nutzbar sind, erläutern wir in unserem Bericht zur Aktion bei Telekom Entertain.

Wie berichtet hat Media Broadcast als Sendernetzbetreiber Details zum geplanten Ausbau des DVB-T2-Netzes für freenet TV bekanntgegeben. Der Regelbetrieb startet wie geplant am 29. März kommenden Jahres. Die rund 20 privaten und kommerziellen Fernsehprogramme sollen dann über 44 Sendeanlagen verbreitet werden. Doch in welchen Regionen mit terrestrischem Digital-TV wird freenet TV in HD-Qualität auf Sendung gehen? Dies verraten wir in unserem Überblick zum terrestrischen HD-TV-Netzausbau.

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.

Festnetz



All-IP für reine Telefonanschlüsse

Die Telekom stellt in Kürze auch erste Telefonanschlüsse ohne Internet-Zugang auf All-IP-Technik um. Betroffen sind beispielsweise Nutzer, die keinen Online-Zugang benötigen oder ihn nicht haben wollen. Am Tag der Umstellung soll es einen Ausfall des Telefonanschlusses für maximal eine halbe Stunde geben. Ob die IP-basierten Telefonanschlüsse auch in Regionen mit schwacher Internet-Anbindung geschaltet werden können und ob analoge Telefone weiter nutzbar sind, verraten wir in unserem Bericht zur IP-Umstellung der Telekom.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 03.11.2016

Bis Jahresende werden Gespräche zu deutschen Handys nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute kosten. Grund ist eine Tarifgarantie der 01085 über diesen Preis. Tatsächlich berechnet werden derzeit sogar nur 2,2 Cent pro Minute.

Für Gespräche ins Festnetz gilt: 01094 berechnet derzeit 0,9 Cent pro Minute. Der garantierte Maximalpreis liegt bei 1,9 Cent pro Minute. Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 derzeit maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Die entsprechende Garantie wurde inzwischen verlängert und gilt bis Ende Januar. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

