Diese Woche: Windows 10: Neues Aktivierungs-Feature, neue Whatsapp-Features

Liebe Leserinnen und Leser,

Microsoft vereinfacht die Windows-Aktivierung nach einem Hardware-Austausch. Wie das neue Feature funktioniert, zeigen wir im Computer-Teil ebenso wie Details zum nächsten großen Windows-Update.

Nicht jeder investiert in ein Bezahl-Abo, um die Spiele seines Lieblings-Bundesligavereins auf den Bildschirm zu bekommen - illegale Livestreams machens möglich. Doch zur Verfolgung der Piratensender werden nun auch professionelle Jäger eingesetzt - wir zeigen im Internet-Teil, wie diese agieren.

WhatsApp bietet seinen Nutzern jetzt diverse neue Features und in der Beta-Version steht bereits WhatsApp Video Call bereit. Alles zu den neuen Funktionen und eine ausführliche Übersicht zu WhatsApp-Alternativen finden Sie im Smartphone-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.



Ihre teltarif.de-Redaktion

Computer



Windows 10: Lizenz-Aktivierung nach Hardwareaustausch

Seit dem Anniversary Update bietet Microsoft Nutzern einen neuen Weg an, um Windows 10 erneut zu aktivieren, nachdem die Hardware ausgetauscht wurde: Bei diesem Feature wird der PC, auf dem das Microsoft-System installiert ist, mit dem Microsoft-Konto verschmolzen. Wie das Procedere genau funktioniert, lesen Sie im Artikel zur Windows-10-Lizenz-Aktivierung nach einem Hardwareaustausch.

Windows 10 ist nun schon 15 Monate auf dem Markt und hat bereits zwei große Feature-Updates erhalten. Anfang 2017 wird mit dem Creators Update ein weiteres hinzukommen. Wir gehen in unserem Artikel zum nächsten großen Windows-Update auf die neuen Features ein - wobei manche Neuerung dabei ist, die den Nutzer überraschen dürfte.

Zum Inhaltsverzeichnis



Leistungsstarkes Aldi-Laptop mit SSD und 1 TB HDD

Ab heute ist bei Aldi Nord (und ab 5. November auch bei Aldi Süd) mit dem Medion Akoya P6670 ein neuer Windows-10-Laptop zum Preis von 599 Euro verfügbar. Das Gerät kommt unter anderem mit einer 128-GB-SSD sowie zusätzlich mit einer 1-TB-HDD. Was der Laptop sonst noch mitbringt und ob sich der Kauf lohnt, erfahren Sie im Artikel zum Medion Akoya P6670 bei Aldi.

Wir haben das Aldi-Laptop von Medion vorab erhalten und direkt ausführlich getestet. Dabei zeigt sich, dass das Gerät eine gute Figur macht, aber trotzdem manche Nutzer verschrecken dürfte. Warum das so ist, erläutern wir in unserem Testbericht zum Medion Akoya P6670.

Zum Inhaltsverzeichnis

Microsoft Surface Studio: All-in-One-PC mit Windows 10

Kein neues Surface-Tablet gezeigt mehr..

Remix IO: Neue Streamingbox mit Android Nougat und UHD

Nutzer schließen Gerät per HDMI an den TV an mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

PC, Laptop, Mac, Tablet, Windows & Co.: Alles rund um Computer, passende Betriebssysteme, Software und mehr finden Sie in unserem Computer-Ratgeber!

Internet



Die Jagd nach illegalen Livestreams

"FC Bayern München - Borussia Dortmund Live Stream kostenlos": Mit solchen Schlagworten ziehen illegale Livestreams jedes Wochenende viele Internetnutzer auf ihre Seiten. Die Sender sehen darin einen erheblichen finanziellen Schaden - wie hoch dieser wirklich ausfällt, ist unklar, denn die Zahl der Nutzer sowie die der illegalen Sender ist nicht bekannt. Wie die Unternehmen das Phänomen bekämpfen, erfahren Sie im Artikel zu illegalen Livestreams.

Zum Inhaltsverzeichnis



Glasfaser-Anschlüsse: Wettbewerber sind der Telekom voraus

Die Telekommunikationsanbieter in Deutschland haben unterschiedliche Vorstellungen, wie sie das Breitband-Ziel der Bundesregierung von 50 MBit/s für alle bis 2018 erreichen können. Die meisten alternativen Anbieter sehen die 50 MBit/s lediglich als Zwischenspiel und wollen auf ein echtes Glasfasernetz setzen, das mindestens bis in die Gebäude der Nutzer führt. Die Telekom wiederum setzt auf VDSL und VDSL Vectoring und baut entsprechend kaum noch echte Glasfaseranschlüsse aus. Mehr zum aktuellen Stand zeigen wir Ihnen im Artikel zu Glasfaser-Anschlüssen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Aldi: WLAN-ac-Verstärker für 20 Euro

Ab heute ist bei Aldi Nord ein Dualband-fähiger WLAN-Verstärker für 19,99 Euro erhältlich. Per WLAN soll eine Datenrate von bis zu 300 MBit/s brutto über das 2,4-GHz-Frequenzband beziehungsweise bis zu 433 MBit/s brutto über das 5-GHz-Frequenzband erreicht werden. Alle weiteren technischen Details finden Sie im Artikel zum WLAN-ac-Verstärker für 20 Euro.

Zum Inhaltsverzeichnis



Start von Amazon-Echo

Fast sechs Wochen ist es her, dass Amazon seinen neuesten Coup für Europa vorgestellt hat: Amazon Echo mit der virtuellen Assistentin Alexa, die den Benutzer in allen Lebenslagen verstehen soll. Gestern sollte Amazon Echo in Deutschland verfügbar sein, allerdings nur, wenn die Kunden sich vorher bei Amazon registriert haben - doch auch hier passierte bei vielen Interessenten nichts, denn laut einem Medienbericht gingen die Einladungen gezielt nur an bestimmte Kunden heraus. Was dahinter steckt, erfahren Sie im Artikel zu Amazon Echo.

Zum Inhaltsverzeichnis

FRITZ!Box 6430 Cable kaufen: Router für den Kabelanschluss

Diese Ausstattung bietet der Kabel-Internet-Router mehr..

Zwischenstand bei 50 MBit/s für alle: Es ist noch viel zu tun

Knapp 30 Prozent der Haushalte fehlen noch mehr..

Online-Attacke legt Webseiten lahm - mithilfe vernetzter Hauselektronik

Amazon, Netflix, Paypal & Co. über Stunden offline mehr..

Übertriebene "bis-zu-"-Angaben bei DSL-Leitungen bleiben folgenlos

Antrag der Grünen im Bundestag abgelehnt mehr..

Editorial: Was, wenn die Werbung zu viel Bandbreite verspricht?

Müssen Anbieter die Bandbreite künftig verbindlich zusagen? mehr..

Vodafone mit überarbeiteter TV-Mediathek & Videothek

Neue Zusatzinhalte der Fernsehsender mehr..

IPTV, Mobil & Kabel: Sky und Vodafone arbeiten weiter zusammen

Weitere HD-Sender bei Kabel & IPTV geplant mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Immer informiert über die neuesten DSL-Topangebote: Unsere Übersicht der aktuellen DSL-Flatrate-Aktionen.

Smartphone



WhatsApp: Alternativen im Überblick

WhatsApp ist wohl der hierzulande bekannteste Messaging-Dienst und kommt mit Datenschutz-Features wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Sprachtelefonie daher. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht - so stehen diverse Alternativen bereit, die um die Gunst des Nutzers buhlen. Wir zeigen Ihnen im Artikel zu den Smartphone-Messengern im Überblick, welche Anbieter es gibt und was die jeweilige Software bietet.

WhatsApp kommt mit neuen Funktionen: In der aktuellen Version des Instant Messengers stehen neue Features für die Bearbeitung von Fotos und Videos bereit. Darüber hinaus hat sich auch bei den Gruppen-Funktionen etwas getan. Welche Neuerungen es im Detail gibt, erfahren Sie im Artikel zu den Neuerungen bei WhatsApp.

Zudem ist WhatsApp Video Call in der Beta-Version jetzt für Android und Windows 10 verfügbar. Wir haben uns das Feature näher angesehen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Cupcake bis Nougat: Acht Jahre Android

Vor mittlerweile acht Jahren kam das erste Android-Smartphone auf den Markt, heute hat Android einen Marktanteil von gut 85 Prozent. In den Jahren haben sich das System und die entsprechenden Handys natürlich erheblich weiterentwickelt. Wir zeigen in unserer Bilderstrecke die Stationen der Erfolgsgeschichte.

Zum Inhaltsverzeichnis

Xperia XZ im Test: Sonys Hoffnungsträger mit viel Power

Leistung & Display überzeugen; Akku mit Schwächen mehr..

iOS 10.1 für iPhone und iPad ab sofort verfügbar

Neue Features und Bugfixes mehr..

Dual-SIM-Smartphone mit viel Akkupower für unter 200 Euro

So erhalten Vorbesteller den Gutschein mehr..

Galaxy C9 Pro: Erstes Samsung-Smartphone mit 6 GB RAM

Großzügig bei RAM und ROM mehr..

Samsung Galaxy S5 mini: Update auf Android 6 Marshmallow kommt

In Russland wird das Update OTA ausgeliefert mehr..

Samsung Galaxy S8: LG soll sichere Akkus fertigen

Samsung sucht nach neuem Zulieferer mehr..

Note-7-Käufer erhalten Galaxy S8 und Note 8 günstiger

Upgradeprogramm bietet 50 Prozent Rabatt mehr..

Huawei Nova Plus im Test: Überflieger oder Einheitsbrei?

Dual-SIM-Smartphone ohne besondere Highlights mehr..

Warum Einfachhandys weiterhin ihre Berechtigung haben

Lange Akkulaufzeit ist typisches Merkmal der Geräte mehr..

Notizen und Handschrifterkennung bei Android

Diese Apps können mit Handschrift umgehen mehr..

Handy-Spezial der Bahn: Deutschlandweit ab 25 Euro reisen

Buchung nur über App DB Navigator möglich mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Auf der Suche nach einem neuen Smartphone oder Handy? Unsere Smartphone- und Handy-Suche hilft Ihnen bei der Wahl aus mehr als 1500 Modellen in unserer Handy- und Smartphone-Datenbank.

Broadcast



freenet TV: Details zum Sendernetzausbau für DVB-T2 HD

Ende Mai hat die Neuauflage des terrestrischen Digitalfernsehens, DVB-T2 HD, den offiziellen Testbetrieb in Deutschland aufgenommen, am 29. März kommenden Jahres startet der Regelbetrieb. Zum Endausbau in rund zwei Jahren sollen 61 Sendestationen die Programme der privaten Programmanbieter verbreiten. Dazwischen erfolgt die Aufschaltung sukzessive - wir stellen Ihnen im Artikel zu DVB-T2 HD die aktuellen Pläne vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Alles rund um Radio: Wir liefern Ihnen Berichte und News rund um UKW, DAB+ und vielem mehr in unserem Radio-Ratgeber.

Mobilfunk



o2 mit Problemen

Seit rund eineinhalb Jahren gibt es National Roaming bei Telefónica - doch nicht immer wählt das Smartphone auch das beste Netz am Aufenthaltsort des Kunden aus. Und dieses Phänomen ist selbst eineinhalb Jahre nach dem Start nur schwer zu erklären. Im Artikel zur Netzwahl bei o2 zeigen wir, wie sich das Problem lösen ließe.

Derweil entwickelt sich die Umstellung von Base-Prepaidkunden auf die Marke o2 zum Desaster. Zahlreiche Kunden können ihren gewohnten Tarif zumindest vorerst nicht mehr nutzen und stehen sogar ohne Guthaben da. Alles rund um die Probleme erfahren Sie im Artikel zu den Pannen bei der Migration von Base-Prepaid-Kunden. Mittlerweile hat sich o2 zur Problematik geäußert - so sollen Kunden nicht nur ihr Guthaben zurückbekommen, sondern auch frühere Optionen.

"Wir können den Ärger unserer Kunden verstehen.": Der Mobilfunkanbieter o2 will nach Beschwerden über eine schlechte Erreichbarkeit seiner Hotline die Kundenbetreuung ausbauen. Die Kapazitäten an den "Servicekanälen" sollen daher um bis zu 30 Prozent aufgestockt werden. Wie Telefónica die schlechte Erreichbarkeit erklärt, berichten wir im Artikel zur o2-Hotline.

Zum Inhaltsverzeichnis



90-GB-Aktion von Vodafone

Vodafone bietet ab sofort die GigaGarantie: Mobilfunkkunden des Unternehmens haben dabei die Möglichkeit, über die MeinVodafone-App Netzprobleme zu melden und als Belohnung 90 GB zusätzliches Datenvolumen zu bekommen, das allerdings nur am Folgetag zur Verfügung steht. Im ersten Test von teltarif.de hat sich gezeigt, dass das Angebot sowohl für Kunden mit einem festen Vertragsverhältnis als auch für Nutzer einer CallYa-Prepaidkarte gilt. Wie das Angebot funktioniert, erläutern wir im Artikel zur Vodafone-Garantie auf "beste LTE-Netzqualität".

Offiziell erhofft sich Vodafone, mit der Aktion Daten zu bekommen, um seine Netzqualität zu verbessern. In der Praxis stellt sich die Frage, ob die erhobenen Informationen dazu überhaupt geeignet sind. Warum das Angebot fast als reiner Marketing-Gag erscheint, lesen Sie im Artikel zu den Problemen der GigaGarantie.

Zum Inhaltsverzeichnis

Discount-Allnet-Flats im Vergleich Burda

Basic WinSIM

LTE All 2GB Prem.SIM

LTE 2000 M Grundgebühr 9,99 9,99 7,99 Daten 2 GB 2 GB 2 GB Datenautom. abwählbar nicht abwählbar Speed max. 21,1 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Stand: 27.10.2015

Die Preise für Allnet-Flatrates im o2-Netz sind in den vergangenen Wochen rapide gefallen: Schon für unter 10 Euro pro Monat gibt es seitdem entsprechende Tarife für Telefonie und SMS samt einem hohen Datenvolumen per LTE und Roaming-Inklusivleistungen innerhalb der EU. Dabei werden zwei Varianten vermarktet: Ein höherwertiger 3-GB- und ein 2-GB-Tarif, die sich im Wesentlichen durch das inkludierte Datenvolumen und Features wie zum Beispiel MultiCards unterscheiden. Wir haben die Tarife im Artikel zu 2-GB-Discount-Flatrates für unter 10 Euro für Sie verglichen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone startet HD Voice über GSM

Verbesserte Sprachqualität nun bei allen Netztechnologien mehr..

Vodafone-Tarif mit echter Daten-Flat ab sofort verfügbar

Business Black+ aber sehr teuer mehr..

Telefónica: Mobilfunkumsatz sinkt, mehr Vertragskunden

Durchschnittlicher Datenverbrauch pro Monat wächst mehr..

Systemfehler behoben: o2 Free war ab 15,50 Euro buchbar

Kombi-Tarife sogar kostenlos buchbar mehr..

Gesperrt: Auslands-Roaming nicht in jedem Netz

Netzbetreiber schränken Auswahl ein mehr..

Netz-Roulette adé: klarmobil macht Netz vor Bestellung kenntlich

Auch Drittanbieter informiert Nutzer übers Netz mehr..

Nicht für alle: Option für fünffaches Highspeed-Volumen bei blau

Angebot nur für ausgewählte Kunden mehr..

Vodafone startet Weihnachtsgeschäft: Drei Monate keine Grundgebühr

Angebot für Neukunden bis Ende Januar mehr..

Telekom immmr: Neuer Messenger-Dienst startet

Kein Termin für Einführung in Deutschland mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Sorglos telefonieren zum Pauschal-Preis: teltarif.de hilft bei der Suche nach dem passenden Angebot. Eine Übersicht der aktuellen Flatrate-Angebote finden Sie mit unserem Tarifrechner.

Spezial



Zerstörter Facebook-Satellit: Erste heiße Spur zur Ursache

Noch auf der Startrampe zerfetzte vor gut einem Monat eine heftige Explosion eine Falcon-9-Rakete von SpaceX und zerstörte dabei den so genannten Facebook-Satelliten. Hat die Missachtung eines lästigen Alltagseffekts Sauerstoff auf Abwege gebracht und so zur Katastrophe geführt? Wir erklären Ihnen die wahrscheinliche Ursache im Artikel zum zerstörten Facebook-Satelliten.

Zum Inhaltsverzeichnis



0180-Telefonbuch künftig mit https-Verschlüsselung

Seit fast einem halben Jahr testet teltarif.de die verschlüsselte Übertragung seiner Webseiten an die eigenen Leser. Nach verschiedenen Tests der Verschlüsselung auf der mobilen und der Desktop-Version sowie der verschlüsselten Übertragung des Foren-Logins der Seiten haben wir uns nun entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen: Das 0180-Telefonbuch ist als erster Dienst von teltarif.de ab sofort ausschließlich per https zu erreichen. Details zur Umstellung und was diese Ihnen als Nutzer bringt, erfahren Sie im Artikel zum künftig per https verschlüsselten 0180-Telefonbuch.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mit den Twitter-Feeds von teltarif.de kommen unsere Nachrichten und Mitteilungen blitzschnell zu Ihnen. Werden Sie einfach Abonnent unserer News und Updates.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 27.10.2016

Deutsche Handynummern bleiben über 01085 weiterhin günstig erreichbar: 2,2 Cent pro Minute berechnet der Anbieter derzeit, garantiert wird bis Ende des Jahres ein maximaler Minutenpreis von 3,9 Cent.

Für Gespräche ins Festnetz gilt: Rund um die Uhr berechnet 01094 derzeit 0,9 Cent pro Minute. Auch hier liegt die Maximalpreisgarantie etwas höher: Bis Ende des Jahres werden es nicht mehr als 1,9 Cent pro Minute. Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 derzeit maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Hier gilt allerdings, dass die Garantie offiziell nur bis Ende Oktober gilt. Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin