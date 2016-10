Hotline-Chaos bei o2, Smartphone bei Aldi und o2 Free als Laptop-Tarif

Liebe Leserinnen und Leser,



teltarif.de-Newsletter

beim Kundenservice von o2 und anderen Telefónica-Marken gibt es seit Monaten schwerwiegende Probleme - die Beschwerden der Kunden reißen nicht ab. Inzwischen hat sich sogar die Bundesnetzagentur eingeschaltet, weil viele Kunden zu lange in der Hotline-Warteschleife warten müssen oder wegen der kleinen Zahl an Betreuern erst gar nicht in die Warteschleife kommen. Mehr zur aktuellen Situation bei o2 lesen Sie im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters.

Bei Aldi gibt es demnächst ein sehr günstiges Smartphone von LG für 90 Euro. Viele Interessenten fragen sich nicht nur, was das Smartphone in technischer Hinsicht taugt, sondern auch, ob es bei anderen Händlern vielleicht noch günstiger zu erwerben ist. Unsere Einschätzung dazu finden Sie im Abschnitt Smartphone.

o2 Free hat als Smartphone-Tarif deswegen Aufsehen erregt, weil der Kunde nach Verbrauch des LTE-Datenvolumens immerhin noch mit 1 MBit/s über UMTS weitersurfen kann. Wir wollten wissen, ob der Tarif - auch nach der weichen Drosselung - als Internet-Zugang am Laptop zu gebrauchen ist. Unsere Testergebnisse lesen Sie im Internet-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.



Ihre teltarif.de-Redaktion

Mobilfunk



Chaos bei o2-Hotline

Die o2-Kundenbetreuung ist weiterhin äußerst schwer zu erreichen. Ein Durchkommen bei der Hotline ist fast nicht möglich, Verbindungen werden abgebrochen und es gibt keinen Support per E-Mail und Fax mehr. Darüber hinaus hat o2 die Kontaktkanäle auf der eigenen Homepage gut versteckt. Ein Ende der Probleme ist nicht in Sicht, viele Kunden sind sauer. Warum Hilfeseiten bei Vertragsproblemen kein Ersatz für direkte Kontaktmöglichkeiten sind, zeigen wir in unserem Bericht zu den Problemen beim o2-Kundenservice auf.

Offenbar haben sich mittlerweile viele Betroffene bei der Bundesnetzagentur über das Chaos bei o2 beschwert. Darum hat sich die Behörde zu Wort gemeldet und fordert, dass die Probleme zügig angegangen werden. Gleichzeitig weist die BNetzA aber darauf hin, dass die Qualität des Kundenservice nicht Bestandteil des Telekommunikationsrechts ist und es daher keinen Anspruch auf die Erreichbarkeit einer Hotline gibt. Was die BNetzA den Kunden rät, erläutern wir in unserem Hintergrundbericht zu den BNetzA-Empfehlungen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Druckfehler bei Aldi

Wer den aktuellen Flyer von Aldi in die Hände bekommt, dürfte beim Blick auf das Mobilfunkprodukt große Augen machen. Aldi wirbt dort für eine Daten-Roaming-Option für Aldi Talk mit 500 GB, die nur 4,99 Euro kosten soll. Das ist natürlich ein Druckfehler - doch was würde es Aldi Talk und andere Provider kosten, eine derartige Roaming-Option tatsächlich anzubieten? Wir haben einmal nachgerechnet, und wer die in unserem Bericht zum Druckfehler bei Aldi von uns errechnete Zahl liest, dürfte ebenfalls große Augen machen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Erst vor kurzem hat Tarifhaus Drillisch mit extrem günstigen Smartphone-Tarifen preislich angegriffen. Jetzt hat Drillisch nachgelegt und Tarifhaus erneut unterboten. Die neuen Angebote sind günstiger denn je. Unter der Marke PremiumSIM bekommen die Kunden einen Tarif mit Allnet-Sprach- und SMS-Flatrate, 2 GB Datenvolumen per LTE sowie Sprachflatrate für Gespräche aus EU-Ländern nach Deutschland und 1 GB EU-Datenvolumen. Was der Tarif sonst noch bietet und was er monatlich kostet, lesen Sie in unserer Meldung zum Preiskampf zwischen Tarifhaus und Drillisch.

Zum Inhaltsverzeichnis



WhatsApp SIM Messaging-Flat

WhatsApp SIM bietet ab sofort wieder eine kostenlose Schmalband-Daten-Flatrate für Smartphones an. Über den Prepaid-Tarif ohne Grundgebühr können mit 32 kBit/s im Up- und Downstream nicht nur Textnachrichten per WhatsApp, sondern auch mit anderen Messengern versandt werden. Über welchen Netzstandard der Kunde chattet und welche Fallstricke beim Aktivitätszeitfenster zu beachten sind, haben wir in unserer Meldung zum Neustart der kostenlosen Messaging-Flat bei WhatsApp SIM zusammengefasst.

Wer sein Smartphone allerdings auch für weitere Dienste wie das Surfen im Internet nutzen möchte, benötigt eine höhere Geschwindigkeit und daher etwas mehr Leistung für seinen Tarif. WhatsApp SIM hat dafür zwei Smartphone-Optionen im Angebot, die entweder 300 oder 1000 Einheiten enthalten. Wie diese Einheiten genutzt werden können und welche EU-Roaming-Optionen es gibt, zeigen wir in dieser Übersicht zu den Zusatzoptionen bei WhatsApp SIM.

Zum Inhaltsverzeichnis



Datenvolumen sparen

Wer unterwegs auf dem Smartphone über das mobile Internet Musik hören oder Videos streamen möchte, benötigt einen Smartphone-Tarif mit ausreichend Inklusivvolumen. Doch auch dann kann schon vor dem Ende des Abrechnungszeitraums die Drosselung zuschlagen oder es wird kostenpflichtig Datenvolumen über eine Datenautomatik nachgebucht. Möchte man nicht mehr Geld ausgeben, sollte man die in den Streaming-Apps bzw. im Betriebssystem bereits eingebauten Möglichkeiten zum Sparen von Datenvolumen nutzen. Wie dies bei Amazon, Spotify, Maxdome und anderen geht, zeigen wir in unserem Ratgeber zum Sparen von Datenvolumen.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2: Ist die Kündigungsvormerkung online rechtlich sicher?

BNetzA gibt Tipps für wirksame Kündigung mehr..

iPhone 7 Plus: WLAN Call bei der Telekom im Test

Dienst kann noch nicht überzeugen mehr..

simquadrat streicht Flatrate-Optionen

Bestandskunden nicht betroffen mehr..

congstar bietet 50 Euro bei Rufnummerübernahme

Angebot gilt beispielsweise für Option congstar wie ich will mehr..

Telefónica-CEO Dirks: "Müssen die Chance haben, Geld zu verdienen"

Umdenken bei Regulierung nötig mehr..

Mobilfunker beantragen teils deutlich höheren Mobilfunk-Interconnect

Erhöhung auf das Dreifache beantragt mehr..

simyo: Ab sofort werden Pre­paid­kunden zu blau migriert

Base-Prepaidkunden künftig bei o2 mehr..

3-GB-Tarife im Vergleich: Tarifhaus, simply & PremiumSIM

Discount-Tarife mit Rund-um-Sorglos-Charakter mehr..

Telefónica-Integration: (Zu) viele Projekte laufen gleichzeitig

Probleme werden nicht kleiner mehr..

iPhone bei congstar mit Vertrag zum Sonderpreis

Angebot zunächst bis Mitte November mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Handy-Anrufe auf 0180-Sonderrufnummern sind teuer. Mit der 0180-Telefonbuch-App für iOS und Android können Nutzer schnell und einfach die Ersatz-Festnetzrufnummern von Unternehmen ermitteln und beim Anruf Kosten sparen.

Smartphone

Bei Aldi Nord im Angebot LG K3 Display 4,5 Zoll

480 x 854 Pixel Prozessor 1,1 GHz, 4 Kerne Speicher 8 GB, erw. Kamera 5 Megapixel Sonstiges LTE, Dual-SIM, NFC

Mit dem LG K3 bietet Aldi Nord bald ein Dual-SIM-LTE-Smartphone für rund 90 Euro an. Zum Smartphone gibt es ein Aldi-Talk-Starterset ohne Aufpreis dazu. Das LG-Smartphone ist mit einem 1,1-GHz-Quad-Core-Prozessor ausgestattet. Dem Chip steht ein Arbeitsspeicher mit 1 GB zur Seite, der interne Speicher ist mit 8 GB etwas knapp ausgefallen. In unserem Schnäppchen-Check verraten wir, ob sich das Angebot lohnt oder ob es das LG K3 anderswo günstiger gibt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Pixel XL im Test

Das Google Pixel XL ist das neue Google-Flaggschiff, das sich - im Gegensatz zu den bisherigen Nexus-Smartphones - preislich an Apples iPhone orientiert. Doch wie rechtfertigt Google den hohen Preis? Zum einen setzt der Hersteller auf leistungsfähige Hardware, zum anderen gibt es mit dem Google Assistant ein exklusives Software-Feature. In unserem ausführlichen Test erfahren Sie, ob das neue Google Pixel XL sein Geld wirklich wert ist.

Zum Inhaltsverzeichnis



Ein Monat iPhone 7 Plus

Vor einem Monat hat Apple seine beiden aktuellen Smartphones, das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus, auf den Markt gebracht. teltarif.de-Redakteur Markus Weidner ist seit dem Vermarktungsstart mit dem iPhone 7 Plus unterwegs. Nach einem Monat lobt er einerseits das gegenüber dem iPhone 6S Plus geringere Gewicht, andererseits kritisiert er, dass die virtuelle Tastatur weiterhin kein haptisches Feedback bietet. Im Langzeit-Test des iPhone 7 Plus erfahren Sie überdies, ob die Hardware fit für die nächsten Jahre ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

iOS 10.1 macht iPhone und iPad Ethernet-kompatibel

Bluetooth-Probleme am iPhone 7 mehr..

Dual-SIM-Handy samt Tablet für unter 240 Euro

Diese Hardware hat der Hersteller verbaut mehr..

Kamera-Handy-Historie: Die Meilensteine von 1999 bis heute

Vom Pixelmatsch zum Kompaktkamera-Ersatz mehr..

iPhone 7 identifiziert defekten Home Button und bietet ein Workaround an

Home Button alternativ über das Display bedienen mehr..

Samsung Galaxy Note: Stift-Smartphone von 2011 bis heute

Vom Verkaufsschlager zum Desaster für Samsung mehr..

Sony Xperia X Compact im Test: Gut genug für die Mittelklasse

X Compact kein würdiger Nachfolger für die bisherigen Compact-Modelle mehr..

Pro & Contra: Galaxy Note 7 - Imageschaden für Samsung?

Folgen des Note-7-Desasters für Samsung mehr..

Blackberry Mercury: Android-Smartphone mit echter Tastatur

Handy kündigt sich im Benchmark an mehr..

Knopf im Ohr - Sony stellt Xperia Ear Assistenten vor

Digitaler Assistent als Headset ab sofort vorbestellbar mehr..

Huawei Mate 9: Herzstück der Galaxy-Note-7-Alternative offiziell

Offizielle Vorstellung Anfang November mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

So finden Sie Ihr neues Smartphone! Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Handy sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Handy-Suche!

Internet



o2 Free am Laptop

o2 Free ist ein neuer Smartphone-Tarif ohne harte Drosselung, bei dem der Kunde nach Verbrauch des LTE-Datenvolumens mit 1 MBit/s per UMTS weitersurfen kann. Wir haben diesen Tarif zu Testzwecken einmal in eine Art Datentarif fürs Surfen am Laptop umgemünzt. Reicht 1 MBit/s noch zum schnellen Surfen am PC oder Notebook aus - und falls ja: für welche Dienste? Unter welchen Bedingungen wir getestet haben und was nach der weichen Drosselung am Computer noch geht, zeigen wir in unserem Surf-Test mit o2 Free am Laptop auf.

Zum Inhaltsverzeichnis

Nach der FRITZ!Box 7490 erhalten nun endlich auch weitere FRITZ!Boxen von AVM ein Labor-Update. Die neue Beta-Firmware bringt vor allem für die FRITZ!Box 7390 zahlreiche Neuerungen wie selbständige Portfreigaben (UPnP/PCP) pro Gerät, Support für CAT-iq-2.0-fähige Telefone oder eine Gruppenschaltung für Heizkörperregler. Welche weiteren Neuerungen das Labor-Update bereithält und welche FRITZ!Box-Modelle noch profitieren, lesen Sie in unserer Zusammenfassung zum Labor-Update bei AVM.

Um eine gute Bedienung von Router, DECT-Telefon, WLAN-Repeater und anderen Geräten zu gewährleisten, bietet AVM einige praktische Apps für Android und iOS an. Windows 10 Mobile wird allerdings nicht unterstützt. Wie Sie mit den AVM-Apps per Smartphone im Festnetz telefonieren oder Funktionen im Heimnetzwerk steuern, erfahren Sie in unserer Übersicht zu AVM-Apps.

Zum Inhaltsverzeichnis



Bloatware auf dem PC

Auf PCs und Laptops von der Stange sind häufig Programme vorinstalliert, die sich bei näherer Betrachtung als unnötige Bloatware zu erkennen geben. Je nach Hersteller kommen neue Computer mal mit mehr, mal mit weniger vorinstallierten Programmen auf den Markt. Viele Nutzer sind allerdings unsicher, ob die Programme einfach gelöscht werden können, es könnte ja schließlich auch nützliche Software sein. Wie man die vorinstallierte Software richtig einschätzt und deinstalliert, beschreiben wir in unserem Ratgeber zu Bloatware auf Windows-PCs.

Zum Inhaltsverzeichnis

Es gibt nicht nur Netflix, Amazon, Spotify oder Deezer auf dem Streaming-Markt. Wer nach Alternativen sucht und auf die Eigenproduktionen der großen Anbieter verzichten kann, wird schnell fündig. Kleinere Video-Dienste haben oft den Vorteil, dass sie abseits der großen Hollywood-Blockbuster internationales Programmkino oder mehr deutsche Filme bieten. Bei den alternativen Musik-Streaming-Anbietern sind die Unterschiede allerdings nicht so groß, wie wir anhand einiger Beispiele in unserer Übersicht zu Streamingdienst-Alternativen aufzeigen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Google und Facebook beteiligen sich an weiterem Glasfaser-Unterseekabel

Verbindung zwischen Los Angeles und Hongkong mehr..

Innogy Smarthome: Neues System sorgt für viel Verärgerung bei Nutzern

Neue Software mit zahlreichen Fehlern mehr..

WIFIonICE im Test: Kostenloses WLAN im ICE ausprobiert

Kann Icomera im ersten Test überzeugen? mehr..

Windows 10 Mobile: Lang ersehntes Continuum-Feature kommt

HP Elite x3 dürfte ein Grund für Update sein mehr..

Glasfaser: Anschlussbuchung wie im App-Store

Anschluss und Tarif mit wenigen Touchgesten ordern mehr..

Netcologne: Alle Doppel-Flats im ersten Jahr für 17,90 Euro monatlich

Ab dem zweiten Jahr dann regulärer Preis mehr..

VDSL 100: Mehr Speed für Berlin

Mehrere Zehntausend Haushalte sollen bis Ende 2016 angeschlossen werden mehr..

Vectoring: Ignoriert die BNetzA EU-Vorgaben zum Wettbewerb?

VATM: "Deutsche Regulierung ist rückwärtsgerichtet" mehr..

EuGH: IP-Adressen dürfen gespeichert werden

IP-Adressen seien keine personenbezogenen Daten mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Freemailer im Überblick: Sie suchen einen guten, kostenlosen E-Mail-Dienst? Wir zeigen Ihnen aktuelle Angebote in der Übersicht!

Broadcast



HD-Sender bei Unitymedia

Unitymedia erweitert sein Fernsehprogramm um drei öffentlich-rechtliche Sender in HD. Alle Kunden des Kabelnetzbetreibers in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen können ab dem 25. Oktober die neuen HD-Sender abrufen. Für die Umsetzung muss Unitymedia im eigenen Kabelnetz in der Nacht vom 24. zum 25. Oktober Änderungen durchführen. Welche neuen HD-Sender danach zur Verfügung stehen, welche Änderungen bei den Sky-Paketen kommen und worauf Kunden mit alternativem Receiver achten müssen, fassen wir im Artikel zur TV-Umstellung bei Unitymedia zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Netflix gegen Unblocker: Erste VPN-Anbieter geben auf

Außerdem positive Quartalszahlen mehr..

Das bietet das neue ARD/ZDF-Jugendangebot funk

Sind 45 Millionen vom Rundfunkbeitrag berechtigt? mehr..

Streaming-Angebot: Sky Ticket bietet Rabatt auf Cinema-Monatsticket

Angebot bis 17. Oktober mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Digitales Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2 finden Sie auf unserer Spezial-Seite.



Neues Testverfahren

Seit Jahren testet teltarif.de Handys und Smartphones. Die Ausstattung und das Design der Geräte haben sich über die Jahre allerdings stark verändert. Wir haben daher unser Testverfahren für Smartphones und Handys überarbeitet und dabei weitere Testkriterien eingeführt. Jedes Testgerät durchläuft künftig einen strengen, genau definierten Testparcours. Welche Aspekte in die Wertung einfließen und wie die Testergebnisse in der neu gestalteten Fazit-Box angezeigt werden, erläutern wir in unserer Zusammenfassung zum neuen Testverfahren.

Zum Inhaltsverzeichnis

Alle Meldungen per RSS-Feed: Wenn Sie immer über die neuesten Meldungen oder Forenbeiträge bei teltarif.de auf dem Laufenden sein möchten, können Sie unsere RSS-Feeds abonnieren. Alle wichtigen RSS-Feeds von teltarif.de im Überblick.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 20.10.2016

Unverändert eignet sich die 01079 für Ortsgespräche in der Hauptzeit zwischen 7 und 19 Uhr. Der Anbieter berechnet 1,84 Cent pro Minute. In der Nebenzeit von 19 bis 7 Uhr empfehlen wir, weiterhin die 01070 zu nutzen, da bis Ende Oktober ein Maximalpreises von 0,93 Cent pro Minute garantiert wird.

Auch bei unserer Empfehlung für Ferngespräche gibt es keine Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche. Die 01094 hat eine Garantie bis Ende des Jahres ausgesprochen und berechnet nicht mehr als 1,9 Cent die Minute rund um die Uhr. In der Nebenzeit ist die 01070 jedoch etwas günstiger, da hier eine Maximal­preisgarantie von 0,93 Cent pro Minute bis Ende Oktober gilt. Wir werden Sie im nächsten Newsletter rechtzeitig informieren, ob die Garantie bis dahin verlängert wurde.

Vom Telekom-Anschluss zum Handy telefonieren Sie über die 01085 zum Minutenpreis von 2,2 Cent. Bis zum 31. Dezember gilt die Maximalpreisgarantie von 3,9 Cent pro Minute.

Bei Gesprächen zu ausländischen Anschlüssen sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Was man vor einem Wechsel des Festnetz-Anbieters beachten sollte, erfahren Sie in unserem Ratgeber zum Thema Vollanschlüsse.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Hotline: 0900 1 330 100 (1,86 Euro pro Minute aus dem Festnetz der Telekom, CNS24) Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE201038407

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin