Die Woche: Neue Telekom- und o2-Tarife, Firefox als "Gefahr" für SSDs

o2 bietet ab sofort neue Smartphone-Tarife an. Besonderheit bei o2 Free, wie sich die Angebote nennen, ist eine (fast) echte Daten-Flatrate. Dafür kann das LTE-Netz allerdings nicht immer genutzt werden. Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters lesen Sie mehr zu Preisen und Inklusivleistungen bei o2 Free.

Zu Zeiten der Router-Freiheit sollte man meinen, Festnetz-Kunden hätten die Wahl, welchen Router sie einsetzen. Weit gefehlt: An MagentaZuhause-Hybrid-Anschlüssen der Telekom kann nur ein einziges Routermodell betrieben werden. Im Internet-Teil erfahren Sie, wie wir dennoch eine FRITZ!Box am Hybrid-Anschluss eingesetzt haben.

Kann eine automatische Speicherfunktion im Browser Firefox zu einem frühzeitigen Tod von SSDs in Notebooks und PCs führen? Dies behauptet zumindest ein Blogger. In unserem Computer-Teil berichten wir darüber, wie möglicherweise betroffene Nutzer für Abhilfe sorgen können.

Mobilfunk



o2 Free jetzt buchbar

Ab sofort sind die schon Ende September angekündigten, neuen Smartphone-Verträge von o2 verfügbar. o2 Free, wie sich die neue Tarifreihe der Münchner Telefónica-Marke nennt, löst dabei die bisherigen Blue-All-in-Tarife ab, die für Neukunden nicht mehr verfügbar sind. Besonderheit bei o2 Free ist eine echte Flatrate für die mobile Internet-Nutzung. In unserer News zum Start der neuen o2-Tarife mit echter Daten-Flatrate lesen Sie, was die verschiedenen Preismodelle kosten und welche Leistungen inklusive sind.

Erste o2-Kunden können mit Android-Smartphones echtes WiFi Calling nutzen. Ähnlich wie bei der Telekom wird das Feature offenbar nur dann genutzt, wenn der Nutzer gerade nicht mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. In unserer Meldung zur Telefonie bei o2 über eine WLAN-Internet-Verbindung erfahren Sie, welche Vorteile der Dienst mit sich bringt und wie man ihn nutzen kann.

Neue Konditionen für MagentaMobil Start

Die anlässlich der Berliner IFA Anfang September vorgestellten neuen Prepaid-Tarife der Deutschen Telekom sind ab sofort verfügbar. Neu ist unter anderem die Möglichkeit, den Tarif auch im EU-Ausland ohne Extra-Kosten zu nutzen. Darüber hinaus bekommen Telekom-Kunden je nach Datenoption mehr monatliches Highspeed-Volumen. In unserem Bericht zu MagentaMobil Start erfahren Sie, welche weiteren Neuerungen die Prepaid-Tarife mit sich bringen.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sich die Konditionen für Neukunden zum Teil von den Tarifbedingungen für Bestandskunden unterscheiden. Unser Bericht zur Benachteiligung von Neukunden zeigt auf, welche Änderungen sich konkret gegenüber den Konditionen für Nutzer ergeben, die MagentaMobil Start schon längere Zeit im Einsatz haben.

Weitergabe von Bewegungsdaten

Schon einmal hatte Telefónica angekündigt, die Bewegungsdaten seiner Kunden verkaufen zu wollen. Nach vehementer Kritik von Datenschützern machte Telefónica damals einen Rückzieher. Nun startet Telefónica einen zweiten Anlauf und hat laut eigener Aussage vor allem in puncto Sicherheit nachgebessert: Die Bewegungsdaten der Kunden sollen nun so verschlüsselt werden, dass sich keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Personen ziehen lassen.

So verschlüsselt sollen die Bewegungsdaten jetzt doch verkauft werden. Doch auch ein Anreiz für die Kunden ist geplant: die Beteiligung wird von Telefónica entlohnt, etwa durch Rabatte, wie Thorsten Dirks - Vorstandsvorsitzender von Telefónica Deutschland - in einem Interview erklärte. In unserer Meldung zum Verkauf von Bewegungsdaten erfahren Sie, wie die Analyse der Daten funktioniert, wie die Informationen verwendet werden, welche Anbieter über Telefónica hinaus Kundendaten verkaufen und wie man der Weitergabe widersprechen kann.

Drittanbieter: Vor der Kostenfalle Sperre einrichten

Der Blick auf die Handyrechnung ist für die meisten Nutzer dank Flatrate zum Pauschalpreis selten erschreckend. Ab und an wird eine kostenpflichtige Sonderrufnummer angerufen oder ein Auslandsgespräch abgerechnet, ansonsten kann die allmonatliche Belastung meist gut überblickt werden.

Der große Schreck kommt aber immer dann, wenn im Rechnungstext kostspielige Posten mit kryptischen Firmennamen auftauchen, bei denen man sich sicher ist, dass man diese Services nicht bestellt hat. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass man in die Drittanbieter-Falle getappt ist. Wie Sie sich schützen können, erfahren Sie im Artikel zur Sperre für Drittanbieter.

Was bringt der Oktober im Mobilfunkmarkt?

Internet



FRITZ!Box am Hybrid-Anschluss

Die Telekom Deutschland bietet seit fast zwei Jahren als einziger Anbieter auf dem deutschen Markt ein echtes Bündelprodukt aus DSL/VDSL und LTE: MagentaZuhause Hybrid. Der Zugang enthält einen Festnetz-Anschluss, der per Hybrid-Router um einen ungedrosselten LTE-Kanal beschleunigt wird. Sobald beim Surfen die Festnetz-Leitung ausgelastet ist, wird LTE unterbrechungsfrei hinzu geschaltet.

Vor allem für Kunden in Gebieten mit suboptimaler DSL-Versorgung ist das Konzept interessant. Der reine Anschluss kostet gegenüber klassischen MagentaZuhause-Tarifen keinen Aufpreis, es muss jedoch der spezielle Router Speedport Hybrid gekauft oder gemietet werden. Wir haben dennoch eine FRITZ!Box parallel geschaltet und berichten über unsere Erfahrungen mit dem AVM-Router am Telekom-Hybrid-Anschluss.

Apple Music im Test

Mit iOS 10 hat Apple auch seinen Musik-Streamingdienst neu aufgestellt. Im vergangenen Jahr war Apple Music gestartet. Seitdem stand das Angebot oft in der Kritik der Nutzer. So sei die Navigation durch die Anwendung unübersichtlich. Apple Music mache zudem Fehler bei der Synchronisation in der iCloud. Einige Nutzer kritisierten gar, dass ihnen Songs verlorengingen, die sie aus anderen Quellen bezogen hatten.

Bereits mit der ersten Beta-Version von iOS 10 im Juni zeigte sich auch die neue Variante der Musik-App auf dem iPhone, iPad und iPod touch. Viele Features waren seinerzeit aber noch nicht vorhanden. Erst mit der Veröffentlichung der finalen Version des neuen Betriebssystems wurden alle neuen Leistungsmerkmale von Apple Music freigegeben. Wir haben uns den Musik-Streamingdienst von Apple einmal auf dem iPhone SE angesehen und stellen Ihnen das aktuelle Angebot im Testbericht zu Apple Music näher vor.

E-Mail-Anbieter getestet

Es ist nicht das erste Mal, dass die Stiftung Warentest E-Mail-Anbieter unter die Lupe genommen hat. Bereits im Frühjahr 2015 hatte die Berliner Verbraucherorganisation einen ersten Test von E-Mail-Diensten veröffentlicht. Dieser wurde nach heftiger Kritik aber wieder zurückgezogen, denn anscheinend hatte die Stiftung Warentest das Thema Verschlüsselung falsch verstanden.

Ein Anbieter, der damals Kritik hinsichtlich seiner Sicherheitsmaßnahmen einstecken musste, war Posteo, der sich jetzt mit dem ebenfalls aus Berlin kommendem Anbieter Mailbox.org den ersten Platz teilt. In unserem Bericht zum Test verschiedener E-Mail-Anbieter erfahren Sie unter anderem, warum welche Anbieter als besonders sicher gelten und welchen Eindruck Freemailer wie Gmail und web.de hinterlassen haben.

waipu.tv gestartet

freenet ging am vergangenen Freitag in Zusammenarbeit mit der Münchner Firma Exaring mit einem eigenen IPTV-Paket an den Start, das bereits bestehenden Angeboten wie Zattoo oder Magine Konkurrenz machen soll. Das unter dem Namen waipu.tv bekannte Paket ist über Apps für Android und iOS zu empfangen. Per Chromecast lassen sich die zunächst rund 50 Fernsehprogramme auch auf den Fernseher bringen.

Zum Programmangebot waren bereits im Vorfeld des Starts einige Details durchgesickert. So sind die öffentlich-rechtlichen Senderfamilien ARD und ZDF ebenso vertreten wie die großen privat-kommerziellen Veranstalter RTL und ProSiebenSat.1. TV-Stationen aus dem Ausland runden das Angebot ab. In unserer Meldung zum Start von waipu.tv lesen Sie, welche Programme Sie dauerhaft kostenlos empfangen können, für welche Angebote ein Gratis-Test möglich ist und welche Kosten für weitere Programmpakete anfallen.

Computer



Firefox zeigt SSD Unverträglichkeit

Der Sitzungsmanager des Firefox-Browsers könnte die Lebensdauer von SSD-Speichern verkürzen. Darauf deutet eine Untersuchung des Bloggers Sergei Bobik hin. Er fand heraus, dass der Sitzungsmanager alle 15 Sekunden alle im Browser geöffneten Inhalte abspeichert - um sie beispielsweise nach einem Absturz des Programms sofort wieder aufrufen zu können.

Bei seinen Messungen kam er auf Werte von zwölf (bei wenig Aktivität) bis 35 Gigabyte (bei vielen geöffneten Browser-Tabs) Schreibvolumen am Tag durch den Sitzungsmanager. In unserer News zur automatischen Speicherung des Firefox-Browsers erfahren Sie, warum dieses Feature zu einer kürzeren Lebensdauer von SSDs führen kann und wie Nutzer für Abhilfe sorgen können.

PC, Laptop, Mac, Tablet, Windows & Co.: Alles rund um Computer, passende Betriebssysteme, Software und mehr finden Sie in unserem Computer-Ratgeber!

Smartphone



Kommt 2017 das Surface Phone?

Auf der IT-Konferenz Ignite hat Terry Myerson - Executive Vice President der Windows- und Hardware-Sparte von Microsoft - bekräftigt, dass der Konzern an seinem mobilen Betriebssystem festhält. Die Lumia-Handys sowie Handhelds anderer Hersteller wie zum Beispiel HP sollen weiter mit Software-Updates versorgt werden.

Microsoft plane aber auch "großartige neue Geräte", ohne weitere Einzelheiten zu nennen. In unserem Bericht zum Surface Phone gehen wir näher auf die Zukunft der Smartphones mit Windows 10 Mobile ein. Bislang konnte sich die Plattform nicht durchsetzen, doch gibt es auch Lichtblicke für das Betriebssystem.

Zum Inhaltsverzeichnis



Akku-Probleme bei Samsung-Smartphones lösbar

Besitzer eines Samsung Galaxy S7 bzw. Samsung Galaxy S7 Edge berichten derzeit über einen starken Anstieg des Akkuverbrauchs beim Smartphone. Dabei wurden keine Veränderungen am System vorgenommen. Der Effekt, den unter anderem Teilnehmer des Android-Hilfe-Forums beschreiben, konnten wir auch in der teltarif.de-Redaktion nachvollziehen.

Den Angaben zufolge verlieren die Smartphones teilweise in einem Zeitraum von nicht einmal einer ganzen Stunde rund 20 Prozent Akkukapazität. Andere Anwender berichten, dass die Handys sogar Akkukapazität verlieren, wenn sie mit dem Ladekabel verbunden sind. In unserem Bericht zum Akkuproblem beim Samsung Galaxy S7 (Edge) lesen Sie, wodurch der hohe Stromverbrauch verursacht wird und wie man als Nutzer selbst für Abhilfe sorgen kann.

Zum Inhaltsverzeichnis



Google Pixel XL

Google hat am Dienstagabend offiziell die bereits vorher geleakten Smartphones Google Pixel und Pixel XL vorgestellt. Ungewöhnlich war dabei vor allem die Umbenennung: von dem Begriff Nexus ist keine Rede mehr. Die neue Namensgebung soll darauf hinweisen, dass die Geräte ganz aus der Hand von Google stammen. #madebygoogle ist das Motto.

Hergestellt werden die Smartphones freilich immer noch von einem Dritthersteller, in diesem Fall HTC. Google möchte sich auf diese Art und Weise anscheinend besser gegen Apple und Microsoft aufstellen. In unserer Meldung zu den Pixel-Smartphones von Google erfahren Sie mehr zu den technischen Daten, zur Verfügbarkeit und zu den Verkaufspreisen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01067 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifrechner Stand: 06.10.2016

Das Schmuddelwetter lädt zum Telefonieren ein: Wer keine Flatrate hat, kann als Telekom-Anschluss-Kunde Ortsgespräche in der Hauptzeit (7 bis 19 Uhr) über die 01079 werktags für 1,84 Cent pro Minute und am Wochenende 1,49 Cent pro Minute führen. Der Anbieter gewährt zwar keine Garantie, befindet sich jedoch wegen seiner stabilen Preise in unserer Auswahl. Ferngespräche können Sie über die 01094 rund um die Uhr für höchstens 1,9 Cent pro Minute führen. Der Anbieter garantiert noch bis zum 31. Dezember diesen Minutenpreis. In der Nebenzeit ist die 01070 mit einem garantierten Minutenpreis von maximal 0,93 Cent etwas günstiger - auch bei Ortsgesprächen. Diese Garantie gilt vorerst bis Ende Oktober. Konstant bleibt die 01085 für Gespräche zu deutschen Handys - übrigens auch, wenn sich diese im Ausland aufhalten. Gespräche kosten hier nicht mehr als 3,9 Cent pro Minute. Der tatsächliche Preis liegt bei 2,2 Cent pro Minute.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifrechner werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

