Netcologne: Alle Doppel-Flats im ersten Jahr für 17,90 Euro monatlich

Wer ab dem 17. Oktober einen neuen Anschluss bei Netcologne bestellt, kann von einer Grundgebühren-Rabattaktion profitieren, die sich auf das erste der beiden Vertragsjahre erstreckt.

Für alle im Folgenden genannten Tarife gilt eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren.

Das sind die Konditionen der Aktion

Netcologne-Zentrale in Köln-Ossendorf Die Neukundenaktion "Alle Doppel-Flats ein Jahr nur 17,90 Euro monatlich" gilt im ersten Jahr nach Vertragsabschluss auf alle Doppel-Flats. Danach gilt die reguläre Grundgebühr bei bis zu 25 MBit/s von 29,90 Euro, bei bis zu 50 MBit/s von 34,90 Euro, bei bis zu 100 MBit/s von 39,90 Euro, bei bis zu 200 MBit/s von 44,90 Euro sowie bei bis zu 400 MBit/s von 69,90 Euro pro Monat. Es fallen einmalig 49,90 Euro Bereitstellungskosten an.

Der Rabatt gilt nicht für alle anderen Tarife wie zum Beispiel die Internet-Flat-Tarife. Die Aktion läuft noch bis zum 30.11.2016. Sie richtet sich an Privatpersonen, die in den letzten drei Monaten keine Netcologne-Kunden waren und bis zum 30.06.2017 an das Netcologne-Netz angeschlossen werden können.

Netcologne bietet den eigenen Kunden bei Vertragsabschluss subventionierte Router an. Das Basic-Endgerät (z.B. FRITZ!Box 7360) kostet einmalig 49 Euro, das so genannte Premium-Endgerät (z.B. FRITZ!Box 7490) 99 Euro. Darüber hinaus haben Kunden natürlich weiterhin die Möglichkeit, eigene Router zu verwenden, solange sie die jeweils gewählte Anschlusstechnik unterstützen.

Welche Geschwindigkeit am eigenen Anschluss zur Verfügung steht, können Kunden unter netcologne.de/anschlusscheck ermitteln. Auch für die Selbstkonfiguration des Routers hat der Netzbetreiber eine eigene Seite eingerichtet, diese ist unter netcologne.de/selbsteinrichten zu finden. Netcologne ist überwiegend in der Region um Köln, Bonn und Aachen aktiv.

