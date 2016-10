o2 Free bei mobilcom-debitel: Free Pack und Tarifkonditionen

Nicht wenige Nutzer haben o2 All-in-Tarife bei mobilcom-debitel abgeschlossen. Wir haben in Erfahrung gebracht, wie Bestandskunden die Free-Konditionen erhalten.

o2 Free soll auch bei mobilcom-debitel an den Start gehen Die o2-Free-Tarife werden nicht nur direkt über den Netzbetreiber vermarktet, sondern auch erste Reseller offerieren die neue Quasi-Datenflat aus dem Hause o2. Wir haben uns bei mobilcom-debitel erkundigt, ob und wann sich die Free-Tarife buchen lassen bzw. ein Upgrade für Bestandskunden möglich ist.

Mit den Free-Tarifen betritt o2 tarifliches Neuland und stattet die Tarife mit einem 1-MBits-Feature aus, welches nach dem Verbrauch des Highspeed-Volumens greift. Konkret wird der Anschluss dann nicht auf 32 kBit/s gedrosselt, sondern Nutzer surfen mit bis zu 1 MBit/s im 3G-Netz von Telefónica weiter. Im günstigsten Allnet-Flat-Tarif Free S zahlen Nutzer beim Netzbetreiber direkt monatlich 24,99 Euro für 1 GB Highspeed-Daten. Doch wie sieht es bei mobilcom-debitel aus?

mobilcom-debitel: Free-Tarife kommen - Free Pack ebenfalls

Nutzer können voraussichtlich im November die neuen Free-Tarife von o2 über mobilcom-debitel buchen, wie uns der Anbieter auf Nachfrage mitteilte. Zunächst sollen allerdings nur die Tarife S, M und L zur Verfügung stehen. "Der o2 free XL folgt nachgelagert", so eine Pressesprecherin. Preislich wird mobilcom-debitel die reguläre Grundgebühr von o2 übernehmen, weshalb sich folgende Staffelung ergibt:

Free S - 24,99 Euro SimOnly

Free M - 34,99 Euro SimOnly

Free L - 44,99 Euro SimOnly

Free Xl - 54,99 Euro SimOnly

Doch es gibt Aussicht auf Vergünstigungen: "In ausgewählten Angeboten kann es für die Kunden auch einen Rabatt auf den Monatsgrundpreis geben". Allerdings stünden die Details noch nicht fest. Rabatte sind in Anbetracht des o2-Online-Vorteils auch notwendig, um einen Mehrwert für potenzielle Kunden darzustellen und sich von dem Netzbetreiberangebot abzugrenzen.

Weiterhin dürften sich viele mobilcom-debitel-Kunden mit einem Blue-All-in-Tarif für ein Upgrade auf die Free-Konditionen interessieren. Der Anbieter wird eine entsprechende Möglichkeit anbieten, wie uns die Pressesprecherin mitteilte. Konkret sollen Bestandskunden ab November im Blue-All-in-Portfolio durch einen Tarifwechsel von den Free-Vorteilen profitieren können. Dafür würden monatlich fünf Euro zusätzlich fällig. Der Tarifwechsel soll dabei nicht zwangsläufig zu einer Verlängerung des Vertrags um weitere 24 Monate führen - sondern in Abhängigkeit der Tarifkonstellation. Und auch eine weitere Variante ist denkbar: Grundsätzlich seien auch Wechsel möglich, bei denen sich die Laufzeit nicht verlängert.

Unklarheiten gibt es noch bei der einfachen Zubuchbarkeit des Free Packs. Hierzu befände sich der Anbieter noch in der internen Abstimmung.

