Microsoft Surface Studio: All-in-One-PC mit Windows 10

Microsoft steigt mit dem Surface Studio in die Produktkategorie der All-in-One-PCs ein. Und auch ein neues Surface Book wurde angekündigt.

Veröffentlichung von Surface Studio ist Kampfansage an Apple Die heute stattgefundene Windows-10-Pressekonferenz stand ganz im Zeichen der Kreativität des Nutzers. Dazu stellt Microsoft mit der kommenden Feature-Aktualisierung Creators Update einige 3D-Werkzeuge bereit und bringt einen neuen All-in-One-PC auf den Markt: das Surface Studio.

Dabei handelt es sich um einen Windows-10-PC samt 28 Zoll großem Touch-Display, das mehrere Milliarden Farben darstellen können soll. Der All-in-One-PC richtet sich vornehmlich an Designer und soll sich sehr flexibel nutzen lassen. Als ein zentrales Element kommt die Stifteingabe beim dem Surface-PC zum Einsatz. Konkret sollen sich mit dem Surface Pen nahezu latenzfrei auf dem Bildschirm des Geräts schreiben lassen, wobei die Eingabe dem Schreiben per Hand in nichts nachstehen soll. Ob diese Aussage tatsächlich zutrifft, muss ein Test zeigen.

Da sich Microsoft für die Zielgruppe der Designer entschieden hat, macht der Konzern damit auch eine Kampfansage an Apple, die ebenfalls in diesem Terrain unterwegs sind. Es bleibt spannend zu sehen, ob die Hardware, allen voran das Display, und die Stifteingabe bestehende Mac-Nutzer für die Windows-Plattform ausreichend begeistern können.



Surface Book mit Core-i7-Prozessor von Intel

Preislich wird das Gerät jedenfalls kein Schnäppchen. So nennt Microsoft einen Ab-Preis von 2999 US-Dollar (knapp 2750 Euro) an. Bereits ab dem morgigen Donnerstag sollen Interessenten das Gerät vorbestellen können.

Ebenfalls wurde im Zuge der Pressekonferenz die neue Surface-Book-Generation vorgestellt. Der neue Microsoft-Laptop wird deutlich mehr Grafikleistung (NVIDIA-GPU) bieten als der Vorgänger und soll damit auch für anspruchsvoller Anwendungen ausreichend Power bieten. Ebenfalls sei für professionelle Nutzer eine schnelle CPU wichtig, weshalb Microsoft eine Core-i7-Prozessor von Intel zum Einsatz bringt. Trotz der potenten Hardware verspricht Microsoft beim kommenden Surface Book eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Sobald weitere Details zu den neuen Microsoft-Geräten bekannt sind, werden wir auf teltarif.de darüber berichten.

