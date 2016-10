Magine: Lineares Fernseh-Signal hat wertvolleren Content als Netflix

Olaf Kroll, Country Manager bei Magine TV Am klassischen Fernsehen scheiden sich die Geister: Während bei dem einen Nutzer den ganzen Tag RTL und Sat.1 aus Überzeugung laufen, programmieren andere TV-Nutzer diese Sender erst gar nicht ein oder schaffen den klassischen Fernseh-Empfang gleich ganz ab. Davon wiederum existieren dann Anbieter wie Magine TV, die über die Breitbandnetze ihre veredelten Dienste anbieten und so ein besseres Nutzungserlebnis bieten wollen, als es der klassische TV-Empfang per Satellit, Kabel oder Terrestrik ermöglichen kann.

Auf dem FRK Breitband-Kongress in Leipzig zeigte sich Olaf Kroll, Country-Manager Deutschland bei Magine TV, überzeugt, dass das lineare TV-Programm werthaltiger ist als sein Ruf. "Wenn Sie die Programme und Inhalte aller Sender zusammennehmen, ist das dort gezeigte deutlich wertvoller als ein Netflix-Abo", so Kroll. Das Problem für die TV-Zuschauer aber sei, dass diese das Angebot nicht so wahrnehmen - nicht zuletzt auch, weil sie die Inhalte oftmals nicht finden.

Web-Dienste sind flexibler

Hier setze Magine TV an. Künftig wolle man das Nutzungsverhalten der eigenen Kunden auch noch weiter analysieren und den Nutzern auf diesem Weg bessere Empfehlungen geben. In der Folge geht Kroll davon aus, dass bis 2020 etwa ein Drittel der TV-Nutzer über IP-basierte Dienste wie Magine ihr Signal empfangen. Das läge an der besseren Benutzerführung, aber auch an der flexibleren Nutzung. Die Zugänge seien oftmals kurzfristig zu kündigen und würden mehr bieten - beispielsweise, wenn es um die mobile Nutzung auf jedem Endgerät geht.

Tatsächlich hätten nach Untersuchungen von Magine TV heute etwa die Hälfte der Kunden ihren TV-Vertrag zu Gunsten von Magine gekündigt. Die andere Hälfte nutze Magine ergänzend. Etwa 30 Prozent der Nutzer empfangen Magine über Android-Geräte, 20 Prozent über iOS-Geräte, 20 Prozent über Amazon Fire TV und nur 5 Prozent über den Chromecast.

Im Sommer hatten wir berichtet, wie der klassische Nutzer des Magine-Mitbewerbers Zattoo aussieht.