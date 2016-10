Lufthansa & Eurowings: "Hausverbot" für das Samsung Galaxy Note 7

Lufthansa verbietet das Galaxy Note 7 an Bord Die Lufthansa verbietet ab sofort auf allen Flügen die Mitnahme des Samsung-Smartphones Galaxy Note 7. Ein Unternehmenssprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenradios MDR Aktuell. "Das Telefon darf nicht an Bord, im Handgepäck oder im aufgegebenen Gepäck mitgenommen werden", sagte der Sprecher. Beim Samsung Galaxy Note 7 können sich die Akkus erhitzen und schlimmstenfalls in Brand geraten.

Samsungs Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 war vor kurzem bereits von den US-Behörden aus Sicherheitsgründen komplett aus Flugzeugen in den Vereinigten Staaten verbannt worden. Die Lufthansa hatte sich bislang damit zufrieden gegeben, dass ein Galaxy Note 7 an Bord nicht eingeschaltet oder aufgeladen wird. Anders Air Berlin, wo schon am Wochenende ein gleichlautendes Verbot eingeführt wurde.

Das nun ausgesprochene Verbot der Lufthansa betrifft sämtliche Flüge der Firmengruppe, also auch der Tochterunternehmen wie Eurowings/Germanwings. Samsung setzt inzwischen auf deutschen Flughäfen eigene Mitarbeiter ein, um Reisenden Ersatz-Handys anzubieten. Bei der Durchsetzung des Note-7-Verbots am Wochenende in den USA kam es zum Teil zu heftigen Konflikten mit Passagieren, die ihre Smartphones nicht einfach zurücklassen wollten, ohne einen Ersatz dafür zu bekommen. Wie groß der Image-Schaden für Samsung auf lange Frist sein wird, ist noch nicht klar. Auch in unserer Redaktion gehen die Meinungen dazu auseinander.

US-Käufer strengen Note-7-Sammelklage gegen Samsung an

In den USA wollen Verbraucher eine Sammelklage gegen den Konzern auf die Beine stellen. Dabei geht es derzeit noch nicht einmal direkt um die Feuergefahr, die von dem Gerät ausging. Die drei Käufer aus den Bundesstaaten Nevada, Kalifornien und Pennsylvania kritisieren, dass zwischen der ersten Rückruf-Ankündigung und dem Beginn des Austauschs drei Wochen vergingen.

Damit seien Kunden für diese Zeit potenziell gefährlichen Geräten zurückgelassen worden, die sie nicht benutzen sollten, während die Kosten für die Mobilfunk-Verträge weiter liefen. Dafür wollen sie entschädigt werden.

Samsung hatte rund eine Million Smartphones des Modells Galaxy Note 7 in den USA verkauft. Zusammen mit Austauschgeräten wurde der Rückruf zuletzt auf 1,9 Millionen Smartphones ausgeweitet. Sollten Sie in Deutschland ein Galaxy Note 7 benutzten, lesen Sie hier, wie Sie richtig mit dem Samsung-Rückruf umgehen. Gleichzeitig zeigen wir Ihnen in einem weiteren Artikel zahlreiche mögliche Alternativen zum Note 7 auf.