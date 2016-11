Lidl YOU: Günstiger Preis für Deezer und maxdome

Der Discounter Lidl bietet unter dem Namen Lidl YOU ab 9. November eine multimediale Plattform für Musik- und Video-Streaming.

So präsentiert Lidl das neue Angebot. Der Discounter Lidl startet ab dem heutigen Mittwoch Lidl YOU. Dabei handelt es sich um eine multimediale Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, die Streaming-Dienste Deezer und maxdome zum reduzierten Preis zu buchen.

Musik-Paket von Deezer 2 Euro günstiger

Das Film- und Serienpaket von maxdome kann für 6,99 Euro pro Monat, das Musik-Paket von Deezer für 7,99 Euro pro Monat erworben werden. Dadurch ist eine monatliche Preisersparnis von 1 Euro (bei Abschluss des Film- und Serienpakets) und 2 Euro (bei Abschluss des Musik-Pakets) gegeben. Für Neukunden ist eine kostenfreie Testphase der Plattform von einem Monat möglich. Allerdings werden nur Interessenten als Neukunden definiert, die noch kein Deezer- beziehungsweise Maxdome-Paket gebucht haben.

Breite Auswahl an Filmen und Songs

Laut Lidl stehen bei den jeweiligen Plattformen mehr als 50000 Filme (maxdome) beziehungsweise über 40 Millionen Songs (Deezer) zur Auswahl. Bezahlt werden kann entweder per Kreditkarte, Lastschrift oder per Gutscheinkarte. Die Gutscheinkarten sind ab dem 9. November in Lidl-Filialen erhältlich.

Die Discounterkette Aldi bietet schon länger ein Musik-Streaming-Angebot an. Dieses wird in einer Kooperation mit Napster realisiert und ist mit einer Preisersparnis von etwa 2 Euro ebenfalls günstiger als die direkt bei Napster abgeschlossene Variante. Weitere Details haben wir an anderer Stelle für Sie zusammengefasst.