LTE-Smartphone für 149 Euro: LG K8 ein Schnäppchen?

Real bietet das LG K8 an Real hat ab sofort das LG K8 für 149 Euro im Sortiment. Das Smartphone ist über den Onlineshop sowie in den Filialen zu haben. Bei Online-Bestellung fallen zusätzlich 4,95 Euro für den Versand der Hardware an. Allerdings hat der Interessent die Möglichkeit, sich das Modell ohne Aufpreis in eine der Real-Filialen liefern zu lassen.

LG K8 Datenblatt

Neuvorstellung

Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob sich der Kauf des LG K8 bei Real lohnt oder ob es das Smartphone bei anderen Online-Händlern noch günstiger gibt. Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich: Das Real-Angebot ist kein Schnäppchen! So gehen die Preise für das LG K8 bereits bei rund 130 Euro (inklusive Versand­kosten) los. Bei den anderen Händlern lassen sich so ein paar Euro sparen.

Die Specs des LG K8

Das LG K8 ist mit einem 5-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1280 mal 720 Pixel hat. Der Hersteller setzt dabei auf die LC-Display-Technologie. Eine Besonderheit ist das 2.5D-Arc-Glass-Design, bei dem das Display-Glas abgerundete Kanten hat. Das Einsteiger-Smartphone hat einen 1,3-GHz-Quad-Core-Prozessor integriert, der von 1,5 GB RAM unterstützt wird. Der interne Speicher bietet lediglich eine Kapazität von 8 GB. Immerhin besteht die Möglichkeit, über den microSD-Slot mit einer Speicherkarte einer Speicher­erweiterung um bis zu 32 GB durch­zuführen.

Für Schnapp­schüsse steht auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera zur Verfügung. Selfie-Aufnahmen sind mit der 5-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite möglich. Auf dem Smartphone läuft mit Android 6.0 alias Marshmallow eine vergleichs­weise aktuelle Betriebs­system-Version. Zu den weiteren Funktionen gehören LTE-Unterstützung, NFC, WLAN-n, Bluetooth 4.1 sowie ein 2125-mAh-Akku.

Alle ausführlichen Details zum LG-Smartphone bei Real erhalten Sie auf dem Datenblatt zum LG K8.