LG G6 mit All-in-One-Kamera: Iris-Scanner & Kamera vereint

Mit einer All-in-One-Kamera mit Iris-Scanner will LG bei seinem kommenden Highend-Smartphone - dem LG G5 - punkten. Noch steht nicht fest, ob der Hersteller an seinem modularen System festhält.

Das G6 wird vermutlich das kommende Highend-Smartphone von LG. Der Hersteller will beim LG G6 mit innovativen Aus­stattungs­merkmalen punkten. Dazu soll eine All-in-One-Kamera mit einem Iris-Scanner gehören, wie Digital Times berichtet. Auf einem Foto ist die All-in-One-Kamera neben einer Dual-Kamera zu sehen.



Den Informationen zufolge soll sich der Iris-Scanner samt Kamera beim LG G6 auf der Vorderseite befinden. Ähnlich wie ein Fingerabdruck­scanner den Finger scannt, überprüft ein Iris-Scanner die Augen des Benutzers. Er bietet eine zusätzliche Sicherheits-Funktion mit der das Smartphone entsperren werden kann. Auch das Samsung Galaxy Note 7 und Microsoft Lumia 950 sind mit einem Iris-Scanner ausgestattet. Allerdings soll der Iris-Scanner beim LG G6 im Vergleich zum Galaxy Note 7 deutlich kompakter ausfallen.

In einer separaten Meldung erfahren Sie, wie der Iris-Scanner beim Lumia 950 funktioniert.

LG G6 mit modularem System?

Der Iris-Scanner benötigt die Frontkamera und einen zweiten Infrarotsensor. Den anderen Infrarotsensor benötigt der Besitzer, wenn er sein Smartphone beispielsweise als Fernbedienung verwenden möchte. Die Komponenten sollen beim LG G6 nun in einem Sensor vereint werden und bilden damit die All-in-One-Kamera. Bei den anderen Iris-Scannern sind die beiden Komponenten getrennt integriert. Ein spezieller Filter soll die Iris erkennen und dann das Smartphone entsperren. Mit der vorderseitigen All-in-One-Kamera lassen sich dem Bericht zufolge ganz normal Selfies schießen. Angaben zu der Kamera-Auflösung, der Brennweite oder dem Sensor fehlen bisher.

Bereits beim LG G5 hat der Hersteller versucht, mit einem modularen System die Aufmerk­samkeit auf sich zu ziehen. Allerdings hat sich der Austausch der Module in unserem Test als umständlich herausgestellt. Dies hat zum Beispiel Lenovo beim Moto Z mit einer magnetischen Vorrichtung besser gelöst. Inwieweit LG beim G6 auf ein modulares System setzen wird, ist noch nicht bekannt. Wenn LG beim kommenden Flaggschiff kein deutlich verbessertes System präsentieren kann, sollte der Hersteller die Finger davon lassen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass LG das G6 auf dem Mobile World Congress in Barcelona 2017 vorstellen wird. Bereits in diesem Jahr hat LG das G5 im Rahmen der Technik-Messe auf einem speziellen Event lanciert.

Das aktuelle Highend-Smartphone haben wir bereits unter die Lupe genommen und ausführlich bewertet. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Test des LG G5.