Netz-Roulette adé: klarmobil macht Netz vor Bestellung kenntlich

Das Netz-Roulette ist vorbei: klarmobil informiert Nutzer nun transparent, in welchem Netz die Tarife realisiert werden.

klarmobil.de informiert Nutzer über das Netz Beim Discounter klarmobil war lange Zeit nicht klar, in welchem Netz die Tarife realisiert werden. Im Zuge einer Tarifrecherche ist uns aufgefallen, dass der Anbieter nun eindeutig kenntlich macht, um welches Netz (Telekom bzw. Vodafone) es sich handelt.

Vor etwas über einem Jahr hatten wir darüber berichtet, dass Nutzer bei klarmobil nicht eindeutig wissen, ob ein sogenannter D-Netz-Tarif im Vodafone- oder Telekom-Netz realisiert wird. Anwender bestellten gewissermaßen die Katze im Sack, auch weil der Anbieter bei seinen Tarifen zunehmend auf Slogans wie "Top D-Netz Qualität" verzichtet hatte und dadurch die Netz-Identifizierung zusätzlich erschwerte. Während bei der Direktbestellung eines Tarifs über klarmobil.de anhand der Rufnummernauswahl immerhin ermittelt werden konnte, ob es sich um das Netz von Vodafone oder Telekom handelt, sah es bei Drittvermarktern wie etwa modeo.de aus Kundensicht schlecht aus. Im Zweifel erfuhr der Anwender erst nach Vertragsschluss, welches Netz der Provider dem Kunden zugewiesen hat.

Netz-Klarheit bei klarmobil.de und auch beim Drittanbieter

Wie bereits eingangs erwähnt hat klarmobil nun mit der Intransparenz abgeschlossen und gibt bei den Tarifen klar an, in welchem Netz diese realisiert werden. Wenn sich der Nutzer beispielsweise für den Tarif Smartphone Flat 500 (D-Netz) mit 500 MB Daten und Freieinheiten für monatlich 6,99 Euro entscheidet, findet er die benötigte Information mit einem Mausklick: In den Tarifdetails informiert der Anbieter unter dem Punkt Mobilfunknetz "klarmobil.de bildet den Tarif Smartphone Flat 500 (D-Netz) im Netz der Vodafone GmbH ab." Und auch Telekom-Tarife werden transparent vermarktet, wie etwa ein Blick auf die Allnet Flat 2000 (D-Netz) zeigt ("klarmobil.de bildet den Tarif [...] im Netz der Telekom Deutschland GmbH ab"). Diese Information findet der Anwender allerdings nicht nur direkt bei dem Originaltarif vor.

Wie ein Klick auf unsere kürzlich veröffentlichte Tarifaktions-News verrät, wird auch bei dem von modeo.de vertriebenen klarmobil-Tarif kenntlich gemacht, in welchem Netz dieser realisiert wird. Das Rätselraten hat glücklicherweise ein Ende gefunden, allerdings fehlt dadurch auch etwas der Nervenkitzel vergangener Tage.