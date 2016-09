Erste Gerüchte zum Design des iPhone 8

Apple arbeitet offenbar bereits am iPhone 8 Kaum sind iPhone 7 und iPhone 7 Plus auf dem Markt, gibt es auch schon Hinweise darauf, wie die für das kommende Jahr zu erwartenden Nachfolger aussehen könnten. Dabei gehen Branchenkenner davon aus, dass Apple seine Smartphones im kommenden Jahr mit einem komplett neuen Design ausstatten wird, zumal das iPhone 2017 seinen zehnten Geburtstag feiert.

Der in der Regel hinsichtlich neuer Apple-Produkte gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities hat einem Bericht von Apple Insider zufolge nun erste Details zum Design verraten, mit dem das iPhone in der nächsten Generation potenzielle Käufer überzeugen soll. Demnach wird der amerikanische Hersteller zu einer Vorder- und Rückseite aus kratzfestem Glas zurückkehren, wie sie bereits beim iPhone 4 und iPhone 4S zum Einsatz kam.

Rahmen aus Edelstahl statt Aluminium

Verbunden werden die beiden Glasflächen dem Bericht zufolge zumindest bei den höherwertigen Modellen - etwa einem iPhone 8 Plus - mit einem Rahmen, der dem Bericht zufolge vermutlich aus Edelstahl gefertigt wird. Das würde sich optisch besser machen als Aluminium. Der Analyst räumte ferner ein, dass das neue iPhone-Design dafür sorgen könnte, dass die Oberfläche der Telefone trotz kratzfestem Glas anfälliger für Beschädigungen sein könnte als die Metall-Rückseite, die bei der aktuellen iPhone-Generation zum Einsatz kommt.

Wünschenswert wäre außerdem ein Display, das nicht mehr so anfällig für Fingerabdrücke ist wie beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Die beiden aktuellen Apple-Smartphones hinterlassen in diesem Punkt einen schlechteren Eindruck als viele andere aktuelle Handys. Darauf sind wir auch schon im Test zum iPhone 7 Plus eingegangen.

Kein iPhone 7S geplant

Einem Bericht von Business Insider zufolge wird das Apple-Smartphone des Jahres 2017 zudem unter dem Namen iPhone 8 und nicht als iPhone 7S auf den Markt kommen. Das erscheint angesichts der größeren Design-Änderungen gegenüber dem aktuellen Modell als sinnvoll. Zumindest teilweise erfolge die Entwicklung des neuen Handhelds in Israel.

Zu technischen Neuerungen der nächsten iPhone-Generation gibt es bislang noch keine Informationen. Zudem ist es unklar, ob Apple möglicherweise gleich drei neue Smartphones vorstellt, um auch einen Nachfolger für das iPhone SE zu präsentieren. Das Handy mit 4-Zoll-Display ist seit Ende März als günstigstes aktuelles Apple-Smartphone auf dem Markt. In unserem Testbericht zum iPhone SE erfahren Sie, welchen Eindruck der Bolide hinterlassen hat.