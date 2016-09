iPhone 7 und iPhone 7 Plus ab sofort offiziell im Verkauf

Apple verkauft ab heute iPhone 7 und neue Apple Watch Ab sofort werden das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus von Apple offiziell verkauft. Bereits seit einer Woche ist es möglich, die neuen Smartphones vorzubestellen. Neben dem Hersteller selbst sind die Geräte auch über die Mobilfunk-Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica zu bekommen. Auch Provider und Discounter wie 1&1, EWE Tel und otelo bieten die neuen Handhelds von Apple an. Dazu kommen Elektronikmärkte wie der Media Markt.

Die Verfügbarkeit der neuen Smartphones von Apple ist offenbar noch stärker eingeschränkt als in der Vergangenheit. So erhielten auch Vorbesteller, die bereits eine Zusage für die Lieferung direkt zum Verkaufsstart erhalten hatten, inzwischen die Information, dass das iPhone erst Anfang/Mitte Oktober zu erwarten sei. Dabei sind Interessenten, die sich für den Kauf direkt bei Apple entschieden haben, genauso betroffen wie Kunden, die das iPhone 7 oder iPhone 7 Plus mit Vertrag oder Vertragsverlängerung bestellt haben.

Mögliche Ursachen für die Lieferengpässe

Grund für die Lieferengpässe könnten Probleme bei der Produktion sein. Aber auch der gleichzeitige Marktstart in mehr Ländern als in der Vergangenheit üblich könnte dazu beitragen, dass heute nicht alle Interessenten die Chance haben werden, ein neues Smartphone von Apple zu bekommen. Zudem gab es Hinweise von amerikanischen Mobilfunk-Netzbetreibern, nach denen deutlich mehr iPhones vorbestellt wurden als im Vorjahr. Möglicherweise hat Apple demnach zu wenige Geräte im Vorfeld produzieren lassen.

Wer dennoch kurzfristig versuchen möchte, ein iPhone 7 oder ein iPhone 7 Plus zu ergattern, sollte am ehesten bei den Mobilfunk-Netzbetreibern Glück haben. Dort werden die Smartphones aber nur mit Vertrag verkauft. Wer sein iPhone in den Apple Retail Stores kaufen möchte, musste online vorbestellen. Diese Möglichkeit hat der Hersteller Anfang der Woche beendet - vermutlich weil das dafür vorgesehene Kontingent erschöpft war.

Größter Media Markt hat acht Geräte bekommen

Auch Media Markt und Saturn nehmen bereits Vorbestellungen für die neuen Smartphones von Apple an. Dabei erhielten Vorbesteller ebenfalls zunächst Zusagen für Lieferungen zum Start am heutigen Freitag. Mittlerweile verweisen die beiden Media-Saturn-Marken nur noch auf den heutigen Verkaufsstart. Wann die Kunden ihre vorbestellen Geräte erhalten, ist offen. So haben die Kollegen von Chip beispielsweise herausgefunden, dass der weltweit größte Media Markt in München nur ganze acht Exemplare des iPhone 7 erhalten hat. Das iPhone 7 Plus ist gar nicht geliefert worden.

Neben iPhone 7 und iPhone 7 plus geht heute auch die neue Version der Apple Watch in den Verkauf. Hier ist die Nachfrage offenbar auch größer als die Anzahl der verfügbaren Geräte. Je nach Modell erhalten Interessenten im Online-Shop von Apple Lieferfristen von bis zu eineinhalb Monaten angezeigt.

Erste Impressionen vom iPhone-Start finden Sie in einer weiteren News. Im Laufe des Tages werden wir über unseren ersten Eindruck von den neuen iPhone-Modellen berichten. Im Rahmen einer Infoseite erfahren Sie, zu welchen Konditionen das iPhone mit Vertrag bei den Mobilfunk-Anbietern erhältlich ist.