iPhone 7 Plus in den USA, Japan & China mit besserer Performance

Das iPhone 7 Plus mit LTE-Modem von Qualcomm bietet eine etwas bessere Empfangsleistung Wie die amerikanische Tech-Seite Cellularinsights.com berichtet, gibt es bei den im iPhone 7 Plus verbauten LTE-Modems Unterschiede in der Performance. Demnach sollen die vom Hersteller Qualcomm stammenden Module mehr leisten als das Pendant von Intel. Apple verwendet im aktuellen iPhone 7 Plus erstmals unterschiedliche LTE-Modems und liefert in Deutschland laut eigenen Angaben nur die Intel-Variante aus, welche etwas schlechtere Test­ergebnisse lieferte als die Qualcomm-Version.

Das LTE-Modem von Qualcomm wird nur in den USA, Japan und China verkauft. Es unterstützt wie die Intel-Version GSM, WCDMA und LTE, zusätzlich aber auch noch CDMA und TD-SCDMA. In allen von Cellularinsights durchgeführten Tests schnitt das iPhone 7 Plus mit dem Intel-Modem etwas schlechter ab. Zwar scheinen die Unter­schiede sehr gering zu sein, dennoch könnte das in der Praxis unter Umständen ein Unter­schied in Sachen Empfangs­leistung bedeuten.

Konkurrenz schneidet besser ab

Im Vergleich mit einem Samsung Galaxy S7 Edge konnten die Tester deutliche Unter­schiede fest­stellen. So schnitten beide Versionen des iPhone 7 Plus schlechter als der größte Konkurrent ab. Auch im Vergleich mit den Top-Modellen von Nexus und LG sehen die iPhones nicht besonders gut aus. Der Autor kommt allerdings zum Entschluss, dass das iPhone 7 Plus dennoch ein sehr gutes Smartphone ist, welches eben noch bei der LTE-Performance etwas zulegen könnte. Die Leistung des LTE-Modems scheint aber wohl noch im Rahmen zu liegen.

Warum sich Apple entschieden hat, die LTE-Modems von unter­schiedlichen Herstellern zu beziehen, ist offiziell nicht bekannt. Erst am Montag hatten wir darüber berichtet, dass die günstigeren iPhones über einen deutlich langsameren Speicher verfügen. Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass Apple unterschiedliche Hard­ware von verschiedenen Herstellern verbaut hat. Die Unterschiede bei den Lese- und Schreib­geschwindigkeiten sind in der Praxis aber nicht bemerkbar. Auch, ob die Unterschiede in der Sendeleistung des iPhone 7 Plus in der Praxis überhaupt bemerkbar sind, sei dahingestellt. Zumindest aber theoretisch könnte es bei schlechtem Empfang zu Unterschieden in der Leistung kommen.