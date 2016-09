So können Sie kurzfristig an ein iPhone 7 (Plus) kommen

Apple bietet die Reservierung von iPhone 7 und iPhone 7 Plus zur Abholung in den Stores an. Auch die Apple Watch Series 2 kann zur Abholung reserviert werden.

iPhone 7 zur Abholung reservieren Seit dem vergangenen Freitag sind iPhone 7 und iPhone 7 Plus auf dem Markt. Wie immer zum Start neuer Smartphone-Modelle sind die Bestände bei Apple selbst und auch bei den Mobilfunk-Netzbetreibern sehr knapp. Auf manche Geräte-Varianten müssen Interessenten bei Vorbestellungen mittlerweile bis November warten. Dennoch gibt es eine Chance, das gewünschte Smartphone doch noch kurzfristig zu erhalten.

Apple nimmt im Online-Store nicht nur Bestellungen an, bei denen die gewünschten Gadgets auf dem Postweg zugestellt werden. Sowohl für iPhone 7 und iPhone 7 Plus als auch für die Apple Watch Series 1 und 2 können Interessenten auch Reservierungen zur Abholung in den Apple Retail Stores vornehmen. Ein Blick auf die Reservierungsseiten zeigt: Das Wunschmodell ist vielleicht gerade nicht im nächstliegenden Apple Store vorrätig. Oft sind aber dennoch verschiedene Varianten vor allem des iPhone 7 und der Apple Watch Series 1 verfügbar, während das iPhone 7 Plus und die Apple Watch Series 2 deutlich seltener anzutreffen sind.

Verfügbarkeit variiert

Wir haben die Bestände für verschiedene Apple Stores im Auge behalten und dabei festgestellt, dass ein vielleicht gerade noch vergriffenes Gerät schon kurze Zeit später doch wieder verfügbar sein kann - beispielsweise wenn eine Reservierung verfallen ist, weil der Kunde die Hardware nicht abgeholt hat. So gesehen kann es sich lohnen, die iPhone-Reservierungsseite auch mehrfach aufzurufen, um nach dem gewünschten Smartphone Ausschau zu halten.

Eine eigene Reservierungsseite für die Apple Watch gibt es nicht. Hier muss zunächst die Geräte-Version, die man kaufen möchte, im Online-Store ausgewählt werden. Anschließend ist es möglich, die Verfügbarkeit für die Abholung in einem der Retail Stores des Herstellers zu überprüfen. Interessenten, die online bestellen, müssen aktuell bis zu eineinhalb Monate auf eine Apple Watch Series 2 warten.

Bereits im Vorfeld des Verkaufsstarts der neuen iPhones wurde aus Kreisen amerikanischer Mobilfunk-Netzbetreiber bekannt, dass es wesentlich mehr Vorbestellungen als im vergangenen Jahr gibt. Dazu kommt, dass Apple die neuen Gadgets dieses Jahr in 25 Ländern gleichzeitig ins Rennen schickt, was vermutlich zusätzlich zu knappen Beständen führt.

Sollten Sie bei der Bestellung des neuen iPhone kein Glück haben, dann bleibt immer noch die Teilnahme an unserem Gewinnspiel, bei dem wir je ein iPhone 7 und iPhone 7 Plus mit 256 GB Speicherplatz verlosen.