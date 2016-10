Kompakt-Anlage mit Internetradio von Pioneer bei MediaMarkt

Die Pioneer X-HM 72 KK im Schnäppchen-Check Bei der Elektronikmarktkette MediaMarkt gibt es aktuell die HiFi-Kompaktanlage Pioneer X-HM 72 KK im Angebot für 379 Euro. Es handelt sich um ein Komplettsystem mit einer Ausgangsleistung von 2 mal 50 Watt.

Internetradio, Spotify Connect und Apple Airplay

An Netzwerkfeatures bietet die Anlage einen Zugriff auf das Internetradio-Portal vTuner mit mehr als 20 000 Radiostationen und Podcasts. Ebenfalls an Bord ist ein Zugang zum Musikstreaming-Dienst Spotify (Funktion Spotify Connect) sowie Apple Airplay. Per DLNA kann der Nutzer Musikdateien im Netzwerk abspielen. Die Anlage verfügt über ein 3,5 Zoll-LCD-Farbdisplay, das beispielsweise Alben-Cover oder Fotos darstellen kann.

Besteht einmal kein Zugriff aufs Internet, kann auch terrestrisches UKW-Radio genutzt werden. MediaMarkt stellt in seinem Prospekt auch den Digitalradioempfang via DAB+ heraus, das Gerät beherrscht dieses Feature jedoch laut Beschreibung auf der Pioneer-Homepage nicht. Dafür ist eine Bluetooth-Funktion an Bord. Vorhanden ist ferner ein CD-Laufwerk für die Formate Audio-CD, CD-R/RW, MP3 und WMA. Als weiteres Feature gibt es einen Bassverstärker mit dem Namen "P-Bass".

MediaMarkt offeriert Gerät für 379 Euro An Ein- und Ausgängen sind bei der Pioneer X-HM 72 KK ein optischer Digital-Eingang, zwei Line-Eingänge, ein Line-Ausgang, ein Subwoofer-Ausgang sowie ein USB-Eingang für externe Speichermedien vorhanden. Pioneer stellt noch die vergoldeten Anschlussterminals sowie die Aluminium-Frontblende heraus. Als Zubehör gibt es eine Infrarot-Fernbedienung, die Anlage lässt sich allerdings auch per App steuern. Die Verbindung mit dem Router ist wahlweise per WLAN oder über den Ethernet–Anschluss möglich. Zum Paket gehören auch zwei 2-Wege-Lautsprecher im Hochglanz-Finish.

Fazit: Solides, zeitgemäßes Gerät und Schnäppchen-Check

Es handelt sich bei der Pioneer X-HM 72 KK um eine Anlage aus der Produktreihe 2015. Es ist ein solides Gerät für durchschnittliche, aber zeitgemäße Anforderungen. Negativ fällt das Fehlen des terrestrischen Digitalradios DAB+ auf, alle anderen Features sind jedoch topaktuell. Das Angebot von 379 Euro, das es jedoch nur in ausgewählten MediaMarkt-Filialen gibt und nur solange der Vorrat reicht, ist in jedem Fall ein Schnäppchen. Auch im Internet sind 379 Euro aktuell das günstigste Angebot beim Internet-Shop Cyberport.de, hier kommen jedoch noch Versandkosten von drei Euro hinzu. Auch bei MediaMarkt gibt es die Anlage im Onlineshop, hier kostet sie jedoch knapp 450 Euro zuzüglich Versandkosten. Die UVP des Herstellers liegt bei knapp 550 Euro.