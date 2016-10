Aktuelle DSL-Aktionsangebote im Oktober

Stand: Oktober 2016, Preise in Euro.

Aktionspreise gelten für eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten und nur in den Ausbaugebieten der jeweiligen Anbieter.

1) Nicht enthalten sind 59,90 Euro Technikergebühr, die bei Neuanschlüssen anfallen.

2) Beim Tarif 1&1 Basic wird die Übertragungsgeschwindigkeit ab einem Datenvolumen von 100 Gigabyte pro Monat auf 1 MBit/s gedrosselt. Im Folgemonat steht wieder die volle Bandbreite zur Verfügung.

3) Nicht enthalten sind 29,99 Euro Technikergebühr, die bei Neuanschlüssen anfallen.

4) GMX und web.de enthalten die gleichen Tarife bzw. Konditionen. Zusätzlich gibt es den Tarif Power DSL 16, der ohne Drosselung für 21,99 Euro angeboten wird.

5) Ab einem Datenvolumen von 150 Gigabyte pro Monat wird die Übertragungsgeschwindigkeit auf 1 MBit/s gedrosselt. Im Folgemonat steht wieder die volle Bandbreite zur Verfügung.

6) Bei den Tarifen o2 DSL All-in M, L und XL wird die Übertragungsgeschwindigkeit ab einem Datenvolumen von 300 Gigabyte auf 2 MBit/s gedrosselt, wenn zuvor in drei aufeinanderfolgenden Monaten ein Datenvolumen von 300 GB erreicht wurde.