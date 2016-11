Einigung Gema/Youtube: Kein Freibrief zum Musikvideo-Upload

Einigung Gema/Youtube: Kein Freibrief zum Upload von Musikvideos Youtube und die GEMA haben heute angekündigt, ihren jahre­langen Rechts­streit bezüglich der Lizen­zierung urheber­rechtlich geschützten Materials auf der Video-Plattform bei­zulegen. Dies könnte das Ende der lästigen Sperr­tafeln für Musik­videos bedeuten. Unzählige bislang gesperrte Musik­videos sollen künftig für die Youtube-Nutzer frei verfügbar sein. Das Video-Portal hat sich dazu bereit erklärt, eine bislang nicht genannte Summe pro abge­spiel­tem Musik­stück an die GEMA zu zahlen. Rechtlich ist jedoch noch einiges offen. "Klar ist, dass Youtube durch den Vertrag mit der GEMA seine ohnehin schon starke Position im Musik­geschäft weiter aus­bauen wird", analysiert der Kölner Medien­rechtler Christian Solmecke den Deal. "Die Einigung fällt ganz bestimmt nicht zufällig in eine Zeit, in der Spotify immer stärkere Zuwachs­raten aufweist und auch Amazon Music sein Angebot ausbaut".

Upload von Musik ohne Zustimmung der Rechteverwerter bleibt illegal

Trotzdem bedeutet die Einigung keinen Frei­brief für den Upload beliebiger Musik­videos: "Eine Einigung wurde nur bezüglich der Rechte erzielt, die auch von der GEMA wahr­genommen werden", sagt Solmecke. Das seien insbe­sondere die Rechte der Urheber, also etwa der Kompo­nisten und Texter. Wenn es aber um den produ­zierten Song oder gar die Videos geht, hätten die Platten­firmen noch ein Wörtchen mitzureden. "Das bedeutet: Auch künftig ist der Upload von Musik ohne Zustim­mung der Rechte­inhaber eine Urheber­rechts­ver­letzung. Daran ändert auch die jetzt erzielte Einigung nichts". Demzu­folge ist es auch weiter­hin nicht erlaubt, eigene Youtube-Videos mit geschützter Musik zu vertonen: "Auch hier gilt wieder, dass die Platten­firmen neben den Künstlern zustimmen müssen", so Solmecke.

Musik, die mit Zustimmung der Rechte­inhaber hoch­geladen wurde, wird also künftig ganz legal auf Youtube zu finden sein. Trotzdem werde es auch weiterhin illegale Songs auf dem Video-Portal geben. Diese über das Content-ID-System von Youtube löschen zu lassen, sei jedoch in erster Linie Aufgabe der Platten­firmen. "Das Katz und Maus Spiel wird also weitergehen. Aller­dings werden illegale Songs vermutlich künftig einfach gelöscht und nicht mehr mit den strittigen GEMA Hinweis­schildern versehen", prognos­tiziert der Medien­rechtler.

Eingebettete Youtube-Videos, Cover und Remixe meist erlaubt

Erlaubt ist dagegen das Einbetten von Youtube-Videos etwa in eigene Web­seiten: "Mit dieser schwierigen Frage haben sich sowohl der EuGH als auch der BGH schon beschäf­tigen müssen. Wenn das Video irgendwo im Internet mit Zustimmung des Rechte­inhabers einmal frei veröffent­licht worden ist, dann dürfen nach Meinung des EuGH auch illegale Kopien dieses Videos einge­bettet, nicht jedoch hoch­geladen werden. Ist das Video aller­dings nirgendwo legal frei verfügbar, darf es wohl auch nicht einge­bettet werden. Am sichersten ist es, nur Musik­videos von den offi­ziellen Seiten der Künstler einzu­betten", empfiehlt Solmecke in diesem Punkt.

Ferner könnte es durch den neuen Youtube-GEMA-Deal künftig erlaubt sein, eigene Cover-Versionen und Remixe von Songs bei Youtube hochzu­laden, vorausgesetzt die Original-Musik werde eins zu eins nach­gespielt. Aller­dings sei auch diese Frage zum jetzigen Zeit­punkt noch nicht eindeutig geklärt, da die genauen Bestim­mungen der Einigung noch nicht veröffent­licht worden sind. Sobald Cover-Versionen jedoch Abwand­lungen und Eigen­interpre­tationen enthalten, dürfe die GEMA sich keine Rechte mehr einräumen. Theore­tisch müssten dann die Künstler und Platten­firmen um Erlaubnis gefragt werden. Meist würden derartige Cover-Songs von den Platten­firmen jedoch geduldet, da sie als Werbung für das Original betrachtet werden. "Abmahnungen wegen Cover-Songs auf Youtube habe ich jeden­falls noch nicht erlebt. Auch Remixe sind als eine solche Bearbeitung anzusehen und daher nicht ohne Zustimmung aller Beteiligten erlaubt", so Solmecke.