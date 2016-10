Google-Cast-Icon wird automatisch angezeigt

Der Radio-Aggregator Radioline hat ein neues Update seiner Apps für iOS und Android veröffentlicht. Mit diesem Update wird der Dienst kompatibel mit dem Google Chromecast bzw. anderen Geräten, die die Google-Cast-Plattform unterstützen.

Laut Radioline entdeckt die neue App-Version automatisch, wenn ein kompatibler Chromecast in der Nähe ist und zeigt dann das Google-Cast-Logo an. Nutzer können dann das aktuell gestreamte Radioprogramm oder den momentan laufenden Podcast über den Chromecast an einen Fernseher oder eine Heimkinoanlage weiterleiten und dort abspielen. Dabei sollen außer dem Sound auch Metadaten weitergegeben werden, beispielsweise Programminfos.

Unseren ersten Eindruck zum Radioline-Dienst lesen Sie unten.